China pide a Costa Rica aportar pruebas de supuesta participación de actores chinos en ciberataque

La embajadora de China en Costa Rica, Wang Xiaoyao, aseguró que su país está dispuesto a sancionar a quienes cometan cibercrímenes en Costa Rica.

La embajadora de la República Popular China en Costa Rica, Wang Xiaoyao, afirmó que su país ha solicitado a las autoridades costarricenses presentar pruebas sobre los supuestos ciberataques atribuidos a actores chinos, con el fin de verificarlas y, de ser necesario, tomar acciones conforme a la ley.

Según la diplomática, la petición forma parte de una serie de gestiones realizadas desde 2024 para abordar el tema de la ciberseguridad entre ambos países, ninguna de las cuales “ha recibido respuesta alguna de la parte costarricense”, según manifestó.

“Hemos solicitado a la parte costarricense que proporcione pruebas sobre los supuestos ciberataques con origen en China, para que sean verificadas y, de ser necesario, tomar las acciones de ley”, señaló este viernes durante una conferencia de prensa.

China afirma que Costa Rica no ha dado respuesta a propuestas en ciberseguridad

Las declaraciones se producen un día después de que funcionarios de la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles vincularan a China con el hackeo que sufrió el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), detectado en enero.

Según la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, y el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, el ataque habría sido ejecutado por el grupo de ciberespionaje UNC2814, que de acuerdo con un informe publicado en febrero por Google tendría vínculos con la República Popular China.

La embajadora indicó que China también ha propuesto establecer canales de cooperación técnica para discutir estos temas. Entre las iniciativas destacó la realización de consultas entre las autoridades competentes de ambos países sobre ciberseguridad.

Asimismo, mencionó que en varias ocasiones se ha invitado a representantes del gobierno de Costa Rica a participar en foros y reuniones profesionales en China para abordar asuntos relacionados con la seguridad digital.

Añadió que su país planteó explorar mecanismos de solución de controversias con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia. No obstante, aseguró que ninguna de estas propuestas ha recibido respuesta por parte de las autoridades costarricenses.

Además, señaló que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China propuso convocar a la Comisión Mixta entre ambos países, un mecanismo de diálogo bilateral que, según dijo, ha sido pospuesto en repetidas ocasiones por la parte costarricense y que hasta ahora no se ha realizado.

Esta no es la primera vez que China es señalada en relación con una vulneración de sistemas informáticos costarricenses. En diciembre de 2024, la embajada del gigante asiático reaccionó con malestar luego de que la misión diplomática de Estados Unidos en Costa Rica denunciara supuestas intrusiones de grupos de cibercriminales ubicados en China en sistemas tecnológicos costarricenses.

En esa ocasión, la representación diplomática china expresó que rechazaba “contundentemente la difamación de los Estados Unidos de la imagen de China y su intromisión en las relaciones China-Costa Rica para procurar sus propios intereses”.