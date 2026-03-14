Política

China pide a Costa Rica aportar pruebas de supuesta participación de actores chinos en ciberataque

La embajadora Wang Xiaoyao sostuvo que su país ha propuesto a Costa Rica una serie de acciones relacionadas con la ciberseguridad, pero que el gobierno no ha respondido a estas iniciativas

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Por Lucía Astorga
Embajadora de China
La embajadora de China en Costa Rica, Wang Xiaoyao, aseguró que su país está dispuesto a sancionar a quienes cometan cibercrímenes en Costa Rica. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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