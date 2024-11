Chaves pide a auditor de CCSS aclarar relación sentimental con presunto compañero convicto

El presidente Rodrigo Chaves solicitó al auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ólger Sánchez Carrillo, aclarar su relación personal con un hombre que aparentemente fue condenado por tráfico de drogas y que trabaja como asistente en la Auditoría de la CCSS.

Sánchez calificó la denuncia como una “falacia” y un intento por distraer la atención de las investigaciones que tiene en curso. Él fue quien detectó y denunció el presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en contratos para la administración de 138 Ebáis.

El mandatario puso en duda la figura del auditor, la tarde de este miércoles, en su conferencia de prensa semanal, tras ser cuestionado por ese caso, el cual se denominó Barrenador.

“Cómo se le puede pedir al gobierno y a la Caja que den un mejor servicio, cuando dentro de la Caja hay gente tan corrupta, tan corrupta, que quien puso la denuncia del caso Barrenador, el auditor, tiene a su novio, convicto de traficar y transportar drogas, trabajando desde la casa con un brazalete y él va y dice: ‘Aquí hay un caso de corrupción’. Don Ólger, tenga vergüenza”, dijo Chaves.

Insistió además, en la necesidad de que Sánchez confiese públicamente si mantiene una relación sentimental con su compañero de trabajo.

“Si no es su novio, don Ólger, me disculpa, pero sálgalo a aclarar. Si niega a esta persona como su pareja o lo acepta, porque es un convicto criminal en el tráfico de drogas. Y usted, independientemente de que sea su pareja o no, ojalá tuviera lo que se ocupa para reconocerlo, lo está alcahueteando ahí en la Caja”, agregó.

El auditor interno de la CCSS, Ólger Sánchez Carrillo, compareció en la comisión investigadora de la CCSS, este martes 26 de noviembre. A su salida, fue cuestionado por tener en su equipo de trabajo a un hombre aparentemente acusado por transportar drogas. (Captura de pantalla )

Auditor: Es una ‘falacia’

El auditor por su parte, desmintió los rumores que vinculan a un asistente de la Auditoría de la CCSS, identificado como Brandon Rodríguez, con el uso de una tobillera electrónica. Sánchez calificó esa historia como una “falacia”, señalando que se trataba de un intento por desviar el foco de las investigaciones en curso. Así se pronunció, este martes, un día antes de las manifestaciones del mandatario, tras participar en una audiencia en la Asamblea Legislativa.

“Buscan afectar con ataques personales, para desviar el objeto de las investigaciones. Ayer (lunes) circuló una denuncia en redes sociales de un señor de apellido Mora y, de inmediato, nosotros empezamos a hacer las investigaciones. Hay que entender también que por un tema de derechos de los ciudadanos y vías procesales, establecidos en el artículo 39 y 49 de la Constitución Política, sobre la presunción de inocencia, nosotros no podemos generar ningún cargo”, precisó Sánchez.

El auditor aclaró que la denuncia sorprendió a la entidad, pues la publicación sobre Rodríguez apareció un día antes de su audiencia programada en el Congreso. Debido a eso, Sánchez dijo que giró órdenes para que el funcionario presente un informe detallado sobre su situación y aseguró que el caso estaba relacionado con la vida privada del asistente y no con su desempeño dentro de la institución.

También explicó que no podía hacer comentarios sobre la condena de Rodríguez, si es que existe, por tráfico de drogas, porque esa información está en investigación. “Yo no puedo referirme porque no conozco la resolución que se emitió en su vida privada”, sentenció.

Ólger Sánchez detalló que, como la mayoría de los empleados de su departamento, Rodríguez trabaja bajo la modalidad de teletrabajo, y su tarea principal es asistir en el manejo interno de información básica. Él ocupa una plaza de asistente de auditoría 1, una posición de nivel bajo que solo requiere educación secundaria.