Casa Presidencial intervino ante el Banco Nacional por garantía de $19 millones para Tradeco, según director Corporativo

Alejandro Acón, director Corporativo Empresarial del Banco Nacional, se refirió a la petición que hizo Casa Presidencial sobre la garantía de cumplimiento para Tradeco.

Casa Presidencial solicitó al Banco Nacional cuentas sobre el proceso para otorgar una garantía de cumplimiento de $19 millones para la empresa mexicana Tradeco —que arrastra cuestionamientos y sanciones en su país— para abordar una posible cesión del contrato de ampliación de la vía entre Barranca–Limonal.

Alejandro Acón, director Corporativo Empresarial del BN, aseguró, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, que en el 2023 recibió una llamada del entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, quien lo enlazó con el Consejo de Gobierno para que explicara el resultado de una reunión con representantes de Tradeco.

El funcionario bancario dijo que en la llamada había varias personas, pero le atendió Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno y actual candidata a diputada en el tercer lugar de Cartago del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

“Recibí la llamada del ministro (Luis) Amador, quien me dijo que estaba en el Consejo de Gobierno y me puso en altavoz para que pudiera explicar sobre lo que indicamos a la empresa Tradeco sobre los requisitos y pasos para obtener la garantía de cumplimiento bancario del proyecto Barranca-Limonal. El señor Amador me dijo que al otro lado había varias personas, entre ellas Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno”, relató Acón.

Recap: El caso Tradeco

El jerarca bancario relató que, una vez dadas las explicaciones, Jiménez le dijo que informaría al Consejo de Gobierno.

Acón contó a los diputados que la llamada fue inusual, pues en este tipo de trámites lo normal es tener contacto a nivel técnico con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El director bancario explicó que, además de Tradeco, tuvo reuniones con CHEC (constructora de China) por petición de Amador. Sin embargo, Casa Presidencial solo se interesó por la empresa mexicana.

“Luego de la reunión informativa que mantuve con Tradeco, la empresa mencionó algunas posibilidades para tratar de obtener la garantía de cumplimiento con el Banco. Sin embargo, nunca presentó una solicitud formal”, aseguró.

Casa Presidencial también intervino a favor de Tradeco en el Instituto Nacional de Seguros (INS) para que obtuviera un seguro de caución para asumir el proyecto que ascendía a $148 millones. En este caso, el mandatario Rodrigo Chaves habló directamente con el entonces gerente general, Luis Fernando Monge.