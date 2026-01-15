Política

Casa Presidencial intervino ante el Banco Nacional por garantía de $19 millones para Tradeco, según director Corporativo

Director Corporativo Empresarial del Banco Nacional compareció en Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso.

Por Óscar Rodríguez
Alejandro Acón, director Comercial Corporativo, Institucional y Empresarial del Banco Nacional, se refirió a la petición que hizo Casa Presidencial sobre la garantía de cumplimiento para Tradeco.
Alejandro Acón, director Corporativo Empresarial del Banco Nacional, se refirió a la petición que hizo Casa Presidencial sobre la garantía de cumplimiento para Tradeco. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

