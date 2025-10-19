Cartago quedó bajo un cielo oscuro esta mañana antes de los aguaceros y el torbellino: vea el video

El cielo cartaginés se cubrió de una oscuridad repentina poco antes del mediodía. El llamativo fenómeno sirvió como anuncio de las fuertes lluvias y un torbellino que afectaron varias zonas del cantón central de Cartago.
Cuando la mañana no se había terminado, pareció llegar la noche. Así lo muestra un video grabado por Kimberly Morales, a las 11:55 a. m., 200 metros al sur de la Basílica de los Ángeles.
Una captura de pantalla de la grabación que Morales facilitó a La Nación, se hizo viral en las redes sociales, causando sorpresa e incredulidad. La imagen fue compartida por el alcalde de Cartago, Mario Redondo.
“Así se puso el cielo hoy cerca de mediodía en un sector de Cartago, antes del fuerte aguacero y tormenta. La naturaleza es impresionante, ante estos fenómenos naturales el ser humano se muestra limitado”, escribió Redondo en su perfil de Facebook.
Según informó el alcalde cartaginés, las fuertes lluvias de este sábado provocaron afectaciones en La Angelina, Quircot, Ochomogo y parte de La Lima. Mientras que un pequeño torbellino dañó el techo de dos viviendas en Turrusal.
Las precipitaciones también causaron el desbordamientos de quebradas y caída de un árbol. “Un carril de la autopista Florencio del Castillo tuvo que cerrarse a causa del desbordamiento de una quebrada cerca de embutidos Salqui”, agregó.