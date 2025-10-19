Sucesos

Cartago quedó bajo un cielo oscuro esta mañana antes de los aguaceros y el torbellino: vea el video

Imágenes del extraño fenómeno se volvieron virales en las redes sociales

Por Lucía Astorga
Cuando la mañana no había terminado, el cielo de Cartago se cubrió de oscuridad.
Cuando la mañana no había terminado, el cielo de Cartago se cubrió de oscuridad. (La Nación/Captura de pantalla /Captura de pantalla)







