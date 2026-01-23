Política

Carro blindado de la familia de José Aguilar fue punto de controversia en debate de Multimedios

Juan Carlos Hidalgo hizo un comentario sobre el carro blindado que levantó los ánimos de José Aguilar Berrocal

Por Yeryis Salas
Debate Multimedios - Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica
José Aguilar respondió a comentario de Juan Carlos Hidalgo, mientras Ariel Robles llamó a Aguilar a la calma. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Elecciones 2026DebateJosé Aguilar BerrocalJuan Carlos Hidalgo
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

