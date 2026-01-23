Carro blindado de la familia de José Aguilar fue punto de controversia en debate de Multimedios

El carro blindado del candidato del Partido Avanza, José Aguilar Berrocal, fue objeto de controversia en el debate presidencial de Multimedios, realizado en la noche de este jueves en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa tica.

Aguilar había declarado en el Telediario de Multimedios, Canal 8, que él y su familia requirieron esta medida por el clima de violencia y la situación de inseguridad que vive el país.

Ante esto, el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, le preguntó durante el segmento de seguridad del debate al candidato del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, que “mientras algunos candidatos viven la inseguridad desde la comodidad de carros blindados y guardaespaldas miles de familias costarricenses tiene el corazón en la mano”.

“Esos mismos políticos están proponiendo ahora violentar garantías individuales para hacerle frente al crimen organizado, castigando doblemente a las personas que viven en estas comunidades. ¿Usted qué opina de esta idea?“, dijo Hidalgo.

La respuesta de Aguilar llegó en el segmento de economía, cuando afirmó que “viene a cuestionarme que tome medidas para defender la vida de mi esposa, la vida de mi familia, porque saben que yo no hablo por hablar y que sí voy a tomar en serio la seguridad de este país”.

El candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, luego llamó a la calma a Aguilar. “No respondió nada sobre lo que se le estaba preguntando, no se enoje don José, para ser presidente hay que tener calma”, decía Robles, mientras Aguilar manifestaba con el micrófono apagado “con mi familia no van a jugar papá, eso se lo aseguro”.

Luego del debate, Aguilar afirmó a La Nación que cuando cuestionan decisiones para tomar medidas de seguridad en su familia, “yo brinco y pongo límites”.

Por su parte, Hidalgo aseguró que “tenemos que estar al nivel de los costarricenses que están sufriendo la peor crisis de violencia de nuestra historia, es un drama humano lo que estamos viviendo”.

Además, aclaró que no se refería necesariamente a Aguilar Berrocal, pues la candidata chavista, Laura Fernández, también viaja en un auto blindado.