Candidatos presidenciales comienzan la jornada electoral con llamados al voto

Los candidatos presidenciales iniciaron este domingo, desde muy temprano, la jornada electoral con llamados a los costarricenses para que salgan a votar.

En sus primeras declaraciones públicas, los aspirantes destacaron la importancia de la participación ciudadana y apelaron al apoyo de los indecisos.

Laura Fernández ya ejerció el voto: ‘Salgan a votar tempranito’

La candidata oficialista de Pueblo Soberano, Laura Fernández, ejerció el voto en Cartago. (Carlos León)

Bajo un cielo cubierto de neblina, la candidata oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), ejerció este domingo su derecho al voto en la escuela Julián Volio Llorente, en El Carmen de Cartago.

Fernández llegó alrededor de las 7:10 a. m. y fue recibida por una cimarrona y gritos de apoyo de simpatizantes, quienes se congregaron en la entrada del centro educativo desde las 6:30 a. m., a la espera de su llegada.

Tras votar, la aspirante se mostró satisfecha y calificó la jornada como una celebración democrática.

“Muy contenta, agradecida con Dios de celebrar una elección más. Esta es una fiesta democrática donde nuestro país sale libremente a votar en paz, con tranquilidad”, expresó.

Así votó la candidata presidencial Laura Fernández

Fernández aseguró que marcó las papeletas de su agrupación e hizo un llamado a la participación.

“Yo voté por las dos papeletas de color turquesa, invito a todo el pueblo de Costa Rica a que salgan a votar tempranito”, manifestó, al tiempo que dijo que siempre velará por la estabilidad democrática del país “para que cada día las familias vivan mejor”.

Consultada sobre cómo descansó en la víspera de la elección, Fernández respondió con tono relajado: “Yo dormí como un angelito y me levanté a las cuatro y media hora”.

Ariel Robles: ‘Cuando uno hace las cosas con el corazón, no hay nervios’

Ariel Robles desayunó con su familia en Pérez Zeledón, cantón del que es oriundo y donde ejerce su voto. (Rafael Pacheco)

El aspirante presidencial Ariel Robles Chaves, del Frente Amplio, inició la jornada electoral con un llamado a la ciudadanía para que acuda a las urnas desde temprano.

En sus primeras declaraciones, ofrecidas en Pérez Zeledón, dijo sentirse “muy contento” de estar en el cantón donde nació y destacó el valor de mantener vigentes las raíces.

“Sin importar dónde uno vaya, siempre tiene que tener presente de dónde viene”, expresó.

Robles señaló que percibe un ambiente de participación creciente, al mencionar lo indicado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la alta afluencia de personas que han acudido a retirar su cédula.

“Eso quiere decir que hay una anuencia, que muchísimas personas van a ir a votar”, afirmó, antes de insistir en su mensaje de movilización: “El llamado que hay que hacer desde muy buena mañana, a todas las personas, es que salgan a votar, que vayan tempranito”.

Candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, llega al Hotel del Sur, donde desayunará con sus familiares y compañeros de campaña antes de ejercer el voto.

El frenteamplista también aseguró que vive la jornada con serenidad y sin nervios, al considerar que su campaña ha sido impulsada por convicción. “Cuando uno hace las cosas con el corazón, con amor, por lo que cree, con valentía, no hay ningún nervio. Yo no he sentido nervios (…) me siento supertranquilo”, sostuvo.

Finalmente, Robles hizo referencia al peso emocional de la campaña y al impacto que tiene en la vida familiar, aunque lo describió como una oportunidad para reencontrarse con sus orígenes.

“Capaz que lo más difícil de la campaña electoral es justamente ese tiempo que uno no está con la familia, pero ha sido una oportunidad nuevamente como para reencontrarse con esas raíces”, concluyó.

El aspirante votó en la escuela Hoyón, en San Isidro de El General,

Claudia Dobles: ‘El futuro de Costa Rica está en nuestras manos’

Claudia Dobles inició el día electoral junto con su esposo Carlos Alvarado y su familia, con un desayuno en el restaurante Tribeca en Santa Ana. (John Durán)

Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) inició su jornada con un desayuno en Santa Ana. Llegó acompañada de su esposo, el expresidente Carlos Alvarado y de varios miembros de su familia y personas cercanas.

Como ha sido tónica entre los aspirantes, Dobles alentó a la ciudadanía a ejercer su sufragio desde temprano.

“Estoy muy contenta, empezando el día con mucha energía, con muchísimo optimismo y recordándole a todos los y las costarricenses que este día es una celebración democrática.

“Tenemos que escoger; el futuro de Costa Rica está en nuestras manos, que no permitan que nadie más decida”, comentó.

La candidata Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), llegó acompañada de su esposo, el expresidente Carlos Alvarado para un desayuno familiar en Santa Ana.

La candidata también se dirigió a la población indecisa y manifestó que, aunque entiende el ruido que se ha colado en la discusión pública, considera que su partido “es la propuesta política que tiene las ideas para resolverle a Costa Rica”.

“Nosotros queremos llegar a trabajar y a ejecutar, a resolver, a dejar de buscar pleito y a dejar de buscar show”, afirmó.

Álvaro Ramos: ‘Se venció el miedo’

Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), se mostró optimista sobre el resultado de la elecciones. (Marvin Caravaca)

Álvaro Ramos comenzó su agenda en el hotel Crowne Plaza Corobicí, donde desde temprano atendió a la prensa. Tras su desayuno, el liberacionista brindó una conferencia en la que se manifestó muy positivo y llamó a ejercer el sufragio.

Ramos aseguró que él irá a segunda ronda y que su partido tendrá por lo menos 22 diputados, aunque no se aventuró a dar porcentajes de votación.

“Siento que la población venció el miedo en los últimos días; esa desazón, ese desánimo. Recuperamos la fiesta, las banderas, la cimarrona, las caravanas... ¡Cuánto me alegra! Ese era el objetivo, que los costarricenses dijeran: ‘Sí tenemos una democracia que vale la pena’”, comentó.

Juan Carlos Hidalgo: ‘94 de cada 100 personas desearían tener lo que nosotros tenemos de Costa Rica’

Juan Carlos Hidalgo, aspirante del Partido Unidad Social Cristiana, ejerció su voto en San Carlos, su tierra natal. (Édgar Chinchilla, Corresponsal LN)

El candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ejerció su voto este domingo en la escuela Juan Chaves Rojas, en Ciudad Quesada, San Carlos, acompañado por familiares y personas cercanas.

“Estar en mi escuela, con mi familia, con mi mamá, con mi esposa, mis tías, mis primos y mis amigos… Mucha gente, muchas caras conocidas. Y por supuesto que eso para mí es un gran honor”, expresó.

Hidalgo destacó el ambiente en el centro de votación y la respuesta de los sancarleños durante su llegada.

“Bastante bien, la gente respondió muy bien, hay mucha algarabía. La gente salió a recibirnos con banderas de todos los partidos políticos”, dijo, al señalar que percibe un sentido de identificación local por su candidatura.

“Yo creo que los sancarleños, cualquiera que sea su preferencia, se sienten identificados por tener un candidato presidencial del pueblo, y yo me siento muy honrado de ser representante de todos ellos”, añadió.

Juan Carlos Hidalgo primeras declaraciones y emite su voto

Sobre sus expectativas para el cierre de la jornada, Hidalgo se mostró optimista y aseguró que la campaña tomó impulso en las últimas semanas.

“Estamos en la recta final, nosotros cerramos muy bien. Los debates nos ayudaron muchísimo (…) y por supuesto que nosotros estamos con toda la fe y con todo el optimismo de que vamos a lograr el pase a la segunda ronda”, afirmó.

Finalmente, el aspirante hizo un llamado a la participación y defendió el valor de la democracia costarricense.

“Hay una estadística que yo no me canso de repetir: 94 personas de cada 100 desearían tener lo que nosotros tenemos de Costa Rica, porque no viven en una democracia plena como la nuestra. Así que no demos esto por descontado”, concluyó.

-Noticia en desarrollo