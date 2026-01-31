Estos son los candidatos a diputado de Claudia Dobles y la Coalición Agenda Ciudadana

25/01/2026 San José. Cierre de campaña de la candidata presidencial Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, en diferentes puntos de la capital como San Pedro, La Sabana y finalmente en La California. Foto: Rafael Pacheco Granados

La Coalición Agenda Ciudadana conformó la lista de 57 candidaturas a diputaciones, tras consolidar un acuerdo en el cual el Partido Acción Ciudadana (PAC) y Agenda Democrática Nacional (ADN).

En la repartición de curules, el PAC fue el que se dejó la mayor cantidad, además de los primeros lugares en San José, Alajuela, Heredia, Guanacaste Puntarenas y Limón. ADN encabeza Cartago y en total se repartió 24 candidaturas en las siete provincias.

El primer lugar de San José es ocupado por Claudia Dobles Camargo quien es también la candidata a la presidencia de la Coalición.

La arquitecta de 45 años fue primera dama durante el Gobierno de Carlos Alvarado. Durante esa gestión fungió como coordinadora del Plan Nacional de Descarbonización. Lideró el proyecto del Tren Eléctrico Metropolitano y tenía además el cargo como enlace del Gobierno con la región Chorotega. Según su hoja de vida, es arquitecta y planificadora urbana con amplia trayectoria en sostenibilidad, cambio climático y desarrollo territorial.

Alexánder Solís quien ocupa el segundo lugar por San José, asumiría el primer puesto si Claudia Dobles resulta electa como presidenta. (Tomado de Facebook/Tomado de Facebook)

En caso de que Dobles resulte electa a la presidencia, la curul sería ocupada por Alexánder Solís Delgado (que actualmente ocupa el segundo lugar por San José). Solís también fue figura del gobierno anterior, en el que fungió como presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Como parte de esa gestión tuvo a su cargo la estrategia de recuperación ante la pandemia por la covid19 y la apertura gradual de las actividades comerciales y comunitarias. Es máster en Gestión del Riesgo a Desastres y Manejo de Emergencias.

El primer lugar por Alajuela lo ocupa Sergio Alfaro Salas, quien fue embajador ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo, y la Unión Europea durante el gobierno pasado. En el gobierno de Luis Guillermo Rivera ocupó el cargo de ministro de la Presidencia en la administración Solís Rivera. 2015-2018 y de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS) entre 2014 y 2015. Además fue diputado de la República entre 2007 y 2010.

Claudia Dobles acompañada de AndreaJ iménez y Joselyne Soto candidatas a diputadas por Cartago. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La papeleta de Cartago la encabeza Joselyne Sánchez Soto, que en su experiencia política cita la función en la Fiscalía de Género en el Partido Acción Ciudadana, la jefatura de campaña en las elecciones municipales para el Cantón de Cartago y la Secretaría Nacional de Juventudes de ADN.

El primer lugar de Heredia lo ocupa el periodista Boris Ramírez Vega, quien fue presidente ejecutivo del Sinart en la Administración pasada (2020-2022), antes de eso fungió como asesor legislativo del PAC y en el gobierno de Luis Guillermo Solís era el director de Comunicación en Presidencia.

En Guanacaste, el médico y cirujano Martín Antonio Reyes Salinas es quien ocupa el primer lugar. Su única experiencia política radica en los cargos de regidor propietario, secretario de la Junta Vial Cantonal y presidente del Concejo Municipal en la Municipalidad del cantón de Nicoya que ocupó entre el 2020 y 2024.

El dos veces alcalde de Montes de Oro (2016-2020 y 2020-2024), Luis Alberto Villalobos Artavia es el candidato a primer lugar por Puntarenas, mientras que la docente Andrea Peraza Rogade es quien encabeza la papeleta de Limón. Peraza no cuenta con experiencia política.