Candidata Laura Fernández reaparece después de pausa imprevista de tres horas en sus actividades

Laura Fernández, la candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano, modificó su agenda y dejó de tener actividad pública desde las 11:30 a. m. y hasta las 2:30 p. m. de este domingo 1.° de febrero, día de las elecciones 2026.
A las 2:40 p. m. Fernández reapareció en la entrevista de Impact Channel en Desamparados. Posteriormente a los 3:53 p.m. Fernández llegó a las instalaciones de Monumental para una entrevista.
Es habitual que los candidatos sostengan una intensa agenda pública el día más importante de toda la campaña, y de hecho así lo tenía previsto Fernández, según el itinerario compartido previamente con la prensa.
El día de la aspirante oficialista inció con su voto en la escuela Julián Volio Llorente, a las 7:26 a. m. De ahí se trasladó a la Basílica de Los Ángeles, donde participó de una misa junto a Douglas Soto, candidato a la segunda vicepresidencia, y Francisco Gamboa, jefe de campaña.
A las 11 a. m. salió con rumbo a San José. Originalmente, el plan era almorzar en la escuela Joaquín García Monge del centro de Desamparados, junto a guías de su partido, pero antes de mediodía canceló esa actividad y se trasladó al hotel Aurola, donde está el cuartel de su partido.
La candidata se desplaza en un vehículo completamente cerrado y no ha dado declaraciones a los medios que la siguen a lo largo del día.
En unas elecciones, lo normal es que los candidatos aprovechen la exposición durante el día, ya sea en recorridos o entrevistas, por lo que no es común “desaparecer” del ojo público durante tres horas, que equivalen al 25% de la jornada. Hasta ahora, su equipo no ha brindado explicaciones sobre los cambios de agenda.