Candidata Laura Fernández reaparece después de pausa imprevista de tres horas en sus actividades

Laura Fernandez, candidata del Partido Pueblo Soberano, participó en la mañana de una misa en la Basílica de los Ángeles. Foto Carlos León

Laura Fernández, la candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano, modificó su agenda y dejó de tener actividad pública desde las 11:30 a. m. y hasta las 2:30 p. m. de este domingo 1.° de febrero, día de las elecciones 2026.

A las 2:40 p. m. Fernández reapareció en la entrevista de Impact Channel en Desamparados. Posteriormente a los 3:53 p.m. Fernández llegó a las instalaciones de Monumental para una entrevista.

Es habitual que los candidatos sostengan una intensa agenda pública el día más importante de toda la campaña, y de hecho así lo tenía previsto Fernández, según el itinerario compartido previamente con la prensa.

El día de la aspirante oficialista inció con su voto en la escuela Julián Volio Llorente, a las 7:26 a. m. De ahí se trasladó a la Basílica de Los Ángeles, donde participó de una misa junto a Douglas Soto, candidato a la segunda vicepresidencia, y Francisco Gamboa, jefe de campaña.

A las 11 a. m. salió con rumbo a San José. Originalmente, el plan era almorzar en la escuela Joaquín García Monge del centro de Desamparados, junto a guías de su partido, pero antes de mediodía canceló esa actividad y se trasladó al hotel Aurola, donde está el cuartel de su partido.

La candidata se desplaza en un vehículo completamente cerrado y no ha dado declaraciones a los medios que la siguen a lo largo del día.

En unas elecciones, lo normal es que los candidatos aprovechen la exposición durante el día, ya sea en recorridos o entrevistas, por lo que no es común “desaparecer” del ojo público durante tres horas, que equivalen al 25% de la jornada. Hasta ahora, su equipo no ha brindado explicaciones sobre los cambios de agenda.