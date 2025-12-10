Canciller André Tinoco toma distancia de declaraciones de Catalina Crespo sobre supuesto intento para derrocar a Rodrigo Chaves: ‘No las puedo avalar’

El canciller Arnoldo André Tinoco compareción ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, para dar explicaciones sobre las declaraciones de la emabajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo.

Arnoldo André Tinoco, canciller de la República, aseguró que no respalda las afirmaciones hechas por la embajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo, ni por los supuestos congresistas estadounidenses que ella mencionó, acerca de un presunto intento de derrocar al presidente Rodrigo Chaves, en el marco del proceso para levantarle la inmunidad al mandatario y permitir que sea investigado por beligerancia política.

Tinoco fue consultado por Luis Fernando Mendoza, diputado del Partido Liberación Nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, acerca de las afirmaciones que Crespo brindó el 20 de noviembre al medio Trivisión.

En esa entrevista, la diplomática aseguró que una convocatoria del congresista republicano Mario Díaz-Balart estaría motivada por presuntas preocupaciones en el Congreso estadounidense sobre la “posibilidad de derrocar a un presidente”, en referencia al proceso que se sigue contra Chaves.

El jefe de la diplomacia costarricense alegó que Crespo lo que hizo fue reproducir lo que le habían “comentado varios miembros del Congreso y personal técnico de los congresistas, esas preocupaciones, de que se vaya a destituir un presidente, se vaya a sacar un presidente, se vaya a derrocar un presidente. Me parece a mí, que lo que trata de transmitir, es lo que ella ha escuchado de varios de los congresistas y el ambiente en ese Congreso”.

No obstante, Mendoza reiteró al ministro de Relaciones Exteriores si avalaba las palabras de la embajadora en Washington, a lo que André respondió: “Yo entiendo bien lo que se está discutiendo en este Congreso. En este Congreso no se está juzgando el fondo del asunto, simplemente se está debatiendo si levantarle al presidente el fuero de inmunidad, para que el Tribunal Supremo de Elecciones continúe la investigación”.

“En ese sentido, las preocupaciones que algunas personas le hayan manifestado a la embajadora Crespo y ella reproduce en esa entrevista, no son correctas. No las puedo avalar”, agregó.

Por su parte, el diputado Jonathan Acuña fustigó la justificación dada por el canciller, de que Crespo solamente estaba transmitiendo lo que le habrían expresado desde el Congreso estadounidense, pero que durante la entrevista no fuera vehemente en señalar que eso no era cierto. Señaló que una actuación de ese tipo solo podría tener dos motivaciones por detrás “incapacidad” o “mala intención”.

André fue convocado por el foro legislativo para que se refiriera a las manifestaciones de Crespo, durante la entrevista televisiva, sobre la reunión con Díaz-Balart, las cuales Mendoza calificó de “imprudentes” y “osadas”.