Política

Canciller André Tinoco toma distancia de declaraciones de Catalina Crespo sobre supuesto intento para derrocar a Rodrigo Chaves: ‘No las puedo avalar’

El ministro de Relaciones Exteriores se refirió a las manifestaciones que brindó la embajadora de Costa Rica en Washington, sobre reunión solicitada por congresista Mario Díaz-Balart

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Asamblea Legislativa, comparecencia del canciller Arnoldo André en la Comisión de Relaciones Internacionales
El canciller Arnoldo André Tinoco compareción ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, para dar explicaciones sobre las declaraciones de la emabajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Arnoldo André TinocoCatalina CrespoEmbajadora de Costa Rica en Washington
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.