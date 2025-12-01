Cambio de domicilio electoral en Costa Rica: conozca cuáles provincias ganaron y perdieron votantes

El padrón para las elecciones de 2026 está formado por 3.731.788 costarricenses (por nacimiento o naturalización). Cientos de miles votarán en una provincia diferente a la de 2022. Footografía Jonathan Jiménez Flores

El próximo domingo 1.° de febrero, un total de 3.731.788 costarricenses podrán escoger presidente, vicepresidentes y diputados en las elecciones de 2026. Pero no todos votarán en el mismo lugar donde lo hicieron en los comicios pasados.

De hecho, el padrón electoral registra que entre 2022 y el pasado 30 de setiembre un total de 409.591 personas cambiaron de domicilio electoral (lugar donde votan) y que, de ellas, 143.701 electores tuvieron un traslado de provincia.

Esto significa que ahora escogerán congresistas de una lista diferente a la de hace cuatro años, y verán partidos provinciales distintos.

La Nación solicitó información al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para ver comparar el voto ha cambiado de casa entre el anterior proceso electoral y el presente.

Luis Bolaños Bolaños, director general del Registro Civil del TSE, advirtió dos aspectos que deben considerarse.

El primero es que para hacer la comparación se debe tomar como base la cantidad de personas que estaban anotadas en el padrón del 2022 y que hoy siguen inscritas como electores (3.415.642 personas).

Un segundo aspecto a tomar en cuenta es que el actual padrón incluye 316.146 nuevos electores, ya sea porque llegaron a la mayoría de edad o se naturalizaron, y que se excluyeron 123.268 votantes que fallecieron.

El último día para cambiar de domicilio electoral para las elecciones de 2026 fue el pasado 30 de setiembre. (La Nación/Archivo LN)

La nueva distribución geográfica del padrón no necesariamente tiene que ver con personas que, entre el 2022 y setiembre pasado, se pasan a vivir de un lugar a otro.

Hay personas que aunque se cambiaron de lugar de residencia entre un proceso y otro y seguirán votando en el mismo lugar porque no hicieron el trámite correspondiente para trasladarse de domicilio electoral. Otras personas pudieron hacer un cambio correspondiente a una mudanza ocurrida décadas atrás.

La última fecha para hacer estos cambios fue el pasado 30 de setiembre.

Con estas consideraciones puede decirse que el 86,37% de las personas inscritas en ambas convocatorias no cambió de domicilio electoral y un 13,63% sí lo hizo. De estos últimos, uno de cada tres cambió de provincia y votará por una lista de diputados diferente a la de la última vez.

Otro factor importante es que hay 14.881 costarricenses cuyo domicilio electoral ahora están en el extranjero y ya no elegirán diputados. Ellos representan el 10,36% de los cambios.

De manera inversa, hay 3.767 nacionales que regresaron a territorio tico y su actual domicilio electoral ahora sí les permite escoger diputados.

¿Cuáles provincias ganaron más electores por cambio domiciliar?

En este proceso, cada provincia ganó y perdió electores. San José es la provincia con mayor ganancia de votantes entre un periodo y otro, con 33.312. Estos nuevos votantes provienen principalmente de Alajuela, con 7.284 y de Cartago, con 6.296.

Por su parte, Limón es la provincia que registró menos traslados, con 9.691 (el 6,74%).

El mayor flujo de votantes fue el de josefinos que trasladaron su domicilio electoral a Alajuela; se trata de 10.739 personas.

En cambio, el menor movimiento lo realizaron 128 votantes que hace tres años estaban en el extranjero y se inscribieron en Guanacaste para el presente proceso. Si se circunscribe solo al territorio nacional, este movimiento más bajo fue para las 452 personas que se pasaron de Guanacaste a Cartago.

¿Cuáles provincias perdieron más electores?

San José no solo fue la provincia que más recibió más electores entre un proceso y otro, sino que también es la que más perdió, con 49.395 personas. La mayoría de estos ciudadanos se fue hacia Alajuela (10.739) y Heredia (9.925).

En cambio, la provincia que menos votantes perdió fue Guanacaste, con 8.275 electores menos.

Pero en realidad fue el segmento de personas que vota en el extranjero el que menos reducción sufrió entre el 2022 y el último corte del padrón, con 3.767.

Si alguien quisiera realizar hoy un cambio de domicilio electoral, votaría en el 2026 en el mismo lugar donde lo hizo en el 2022 porque el padrón ya cerró. Este cambio se haría efectivo para las elecciones municipales del 2028.