‘Cada colón que se le quita al OIJ o a la Fiscalía es un espaldarazo para el crimen organizado’, afirma Randall Zúñiga

Randall Zúñiga, director del OIJ, abogó por más recursos para la policía judicial y el Ministerio Público.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fustigó este martes la decisión del Ministerio de Hacienda de no girar los recursos presupuestarios que la Asamblea Legislativa aprobó para fortalecer la lucha contra la inseguridad.

“Cada colón que se le quita al OIJ o a la Fiscalía es un espaldarazo para el crimen organizado”, denunció Zúñiga, ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

El director del OIJ tildó de “cómplices” a quienes “le quitan el dinero” a la policía judicial, impidiéndoles poder llevar adelante sus investigaciones criminales.

Zúñiga también cuestionó la decisión del ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, de garantizar en el Presupuesto Nacional de 2026, el financiamiento de 220 plazas nuevas en el Ministerio de Seguridad, pero que no hiciera lo mismo para llenar las vacantes en el Ministerio Público y OIJ.

Tanto los recursos para las plazas en el Poder Judicial como en Seguridad Pública, fueron avalados por la Asamblea Legislativa cuando aprobó el Presupuesto Nacional 2025.

A criterio de Zúñiga, la “limitación presupuestaria” generada por Hacienda para el Poder Judicial, “no se puede comprender”, por este trato diferenciado.

“Me alegro por ellos (Seguridad), pero también deberían de dárselas a OIJ y al Ministerio Público”, indicó.

“La lucha contra la criminalidad no se va a ganar con discursos, no se va a ganar con una lucha entre poderes de la República, se va a ganar un con una unión nacional”, destacó el jefe del OIJ.

Noticia en desarrollo.