¿Buscará Eliécer Feinzaig una nueva candidatura presidencial con el PLP?

El Partido Liberal Progresista (PLP) abrió este lunes el periodo de inscripción de candidaturas para la presidencia de la República y las diputaciones, con miras a las elecciones nacionales de 2026.

La convocatoria estará abierta hasta el martes 19 de agosto. Si bien uno de los nombres que más suena para encabezar la papeleta presidencial es el del diputado Eliécer Feinzaig, ante una consulta de La Nación, el legislador evitó clarificar si se postulará.

Eliécer Feinzaig, diputado de la República, fue candidato presidencial en las elecciones nacionales del 2026, quedando en cuarto lugar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Eso no está decidido todavía; el partido tendrá su asamblea el 30 de agosto y en esa fecha se verá”, afirmó, pese a que la inscripción debe realizarse antes de que se reúna dicho órgano.

Al señalarle este detalle, Feinzaig no amplió su respuesta y se limitó a señalar que aún no ha tomado una decisión. La agrupación política aseguró a este medio que, hasta el momento, no se registra ninguna inscripción para la candidatura presidencial.

En caso de confirmarse la postulación del diputado liberal, el Congreso contaría con tres diputados liderando una candidatura a la presidencia de la República. Ya confirmaron sus aspiraciones los legisladores Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).

Entre los legisladores también se cuenta un candidato a la segunda vicepresidencia de la República. Este es el caso del diputado Luis Diego Vargas, quien se separó del PLP para poder optar por el cargo con el Partido Unidos Podemos (Unidos Podemos), y acompañar en la fórmula presidencial a la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz.

Feinzaig fue candidato presidencial en las elecciones nacionales del 2022, quedando en cuarto lugar, detrás de Fabricio Alvarado, quien sumó 311.633 sufragios, para un 14,88% del total de los votos válidos.

Por su parte, el liberal obtuvo 259.788, lo que representó un 12,40%.

El PLP indicó que no se cobrará por la inscripción de candidaturas, “porque consideramos que eso excluye a personas valiosas que no tienen los recursos, además de abrir un portón para que grupos criminales puedan incidir en la política”.

“En el pasado hemos cobrado una cuota simbólica apenas para cubrir los costos administrativos de tramitar la inscripción ante el TSE. Así, por ejemplo, en 2018 y 2022 no se cobró ninguna cuota a aspirantes y precandidatos”, añadió la agrupación, ante una consulta de este medio.

No obstante, señalaron que, para las elecciones municipales de 2024, se cobró una cuota de ¢250.000 por cada nómina inscrita. Según el partido, este monto equivale a unos ¢5.000 por persona, tomando como referencia un promedio de 50 integrantes por nómina.