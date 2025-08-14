Política

¿Buscará Eliécer Feinzaig una nueva candidatura presidencial con el PLP?

El periodo para inscribir postulaciones inició el 11 de agosto y finalizará el 19 del mismo mes

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

El Partido Liberal Progresista (PLP) abrió este lunes el periodo de inscripción de candidaturas para la presidencia de la República y las diputaciones, con miras a las elecciones nacionales de 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eliécer FeinzaigCandidaturas presidencialesElecciones 2026PLPAsamblea Legislativa
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.