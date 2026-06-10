Política

Bloque opositor respalda ley de extinción de dominio para golpear finanzas del crimen organizado, pero pide límites para proteger la propiedad privada

PLN, Frente Amplio, PUSC y Coalición Agenda Ciudadana analizan respaldar una nueva iniciativa como parte de la agenda de soluciones presentada el pasado 1.° de mayo

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Por Cristian Mora

El pasado 1.° de mayo, las cuatro fracciones legislativas de oposición presentaron una agenda política común enfocada en democracia, seguridad, desarrollo social y economía.








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PLN-PUSC-CAC-Frente AmplioExtinción de dominiocapitales del crimen organizadoCapitales EmergentesLaura Fernández
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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