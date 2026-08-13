Bloque opositor celebra cambio de criterio de Laura Fernández sobre pensión de expresidentes y le pide renunciar al beneficio

Claudia Dobles, de la CAC, hizo un llamado a Laura Fernández para que renuncie a su pensión como expresidenta.

Los diputados del bloque democrático conformado por los partidos de la oposición celebraron el cambio de criterio de la presidenta de la República, Laura Fernández, sobre la pensión de los expresidentes.

Varios congresistas de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) enfatizaron que Fernández, una semana atrás, había defendido el beneficio y ahora, luego del clamor ciudadano por eliminar esa pensión, presenta un proyecto para derogarla.

De hecho, el martes de la semana pasada, los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) votaron en contra, en la Comisión de Asuntos Sociales, de una iniciativa frenteamplista para eliminar esa pensión de casi ¢4 millones.

La primera en decir que está de acuerdo con Fernández fue Claudia Dobles, de la CAC, quien enfatizó que un político solo tiene su palabra. “Yo le creo que ella quiere ser coherente. Hay muchas cosas que prometió en campaña y ahora está esperando”, dijo.

Dobles recordó que, durante la campaña, la presidenta dijo que iba a eliminar esas pensiones y enfatizó que ella cree que Fernández quiere ser coherente, pero hace una semana las defendió y ahora envía un proyecto de ley.

“Yo le creo que usted está comprometida, pero no le delegue esa responsabilidad a la Asamblea Legislativa. Si quiere demostrarle al pueblo, renuncie públicamente, no necesita una ley. Usted puede no acogerse a la pensión y no recibirla”, comentó la diputada.

También enfatizó que es mentira que se acumula por el tiempo que un expresidente no la reciba, como en algún momento dijo el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien también recibiría ese beneficio cuando deje la función pública.

La subjefa del PLN, Iztarú Alfaro, aseguró que su partido reconoce positivamente el cambio de posición del gobierno sobre la pensión de exmandatarios.

La diputada Iztarú Alfaro, subjefa del PLN, celebró el cambio de criterio de Laura Fernández sobre la pensión de expresidentes. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

De hecho, la congresista tiene un proyecto propio con una reforma a ese régimen, que plantea entregarlo a los beneficiarios cuando cumplan la edad de jubilación, es decir, 65 años.

“Costa Rica exige pasar del discurso a los hechos”, comentó la diputada, quien recordó que la semana pasada debió votar en contra del proyecto del FA para evitar que se archivara.

La liberacionista expresó el deseo de que la propuesta no sea para hacer campaña ni para patear la bola, o disminuir el impacto de opiniones negativas. “Tienen el compromiso del PLN para tocar las pensiones de lujo”, comentó.

Aunque se trata de una pensión que reciben pocas personas y que no implica un gasto muy grande para el Estado, se trata de un pago mensual para el que no se cotiza un colón y que se entrega con cargo al Presupuesto Nacional.

Aunque Laura Fernández defendió la pensión como un beneficio para que los expresidentes no tengan que buscar trabajo ni deberle favores a nadie, el oficialista Ariel Mora dijo en el plenario que “hace tiempo” venía el gobierno trabajando en el proyecto anunciado hoy.

También dijo que el proyecto del FA solo afectaba a los expresidentes a partir de Rodrigo Chaves, y no a los que reciben la pensión actualmente, lo cual no es real, pues el proyecto votado en contra la semana pasada sí tenía un efecto en las pensiones que reciben hoy los exmandatarios.

El jefe del FA, José María Villalta, reconoció el cambio de posición de Laura Fernández, pero señaló que el proyecto entregado por el Ejecutivo al Congreso “es prácticamente una copia del que tenemos presentado hace años aquí en la Asamblea, solo que le quitaron un artículo, lo que se podía hacer a través de una moción”.

Villalta dijo que bien se podría tomar el expediente existente y aprobarle una moción, para hacerle ajustes, y no perder tanto tiempo con el trámite de un proyecto desde cero.

Vianey Mora también advirtió que la propuesta del FA no solo sí deroga el régimen de pensiones, sino que además exige a los expresidentes cumplir una serie de requisitos, como tener pocos ingresos, para tener derecho a la pensión.

“Sabemos que salieron corriendo a presentar este proyecto, porque la gente les reclamó por votar en contra de la propuesta del FA”, agregó Mora.

A pesar de que es muy evidente el cambio de posición de Laura Fernández, la oficialista Cindy Murillo tomó la palabra para exigirle a Claudia Dobles que no diga que la presidenta es incoherente.

“No se lo permito, porque la presidenta siempre ha demostrado coherencia, firmeza y cero tolerancia a las pensiones de lujo. No le permito manchar el nombre de nuestra presidenta”, dijo la tilaranense.

Añadió que la mandataria no tiene por qué renunciar a la pensión, porque “para eso está el proyecto”.