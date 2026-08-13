Política

Bloque opositor celebra cambio de criterio de Laura Fernández sobre pensión de expresidentes y le pide renunciar al beneficio

En sesión del plenario, congresistas del PLN, FA y CAC enfatizaron que la presidenta de la República, una semana atrás, defendió esa pensión

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Por Aarón Sequeira
Diputaciones en el plenario legislativo, fracciones legislativas
Claudia Dobles, de la CAC, hizo un llamado a Laura Fernández para que renuncie a su pensión como expresidenta. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)







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Pensión de expresidentesLaura FernándezCambio de criterioFrente Amplio
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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