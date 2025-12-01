Política

Beligerancia política: lo permitido y lo prohibido para los alcaldes durante la campaña electoral

Si bien las jefaturas de los gobiernos locales cuentan con amplias libertades para involucrarse en actividades proselitistas, la ley también les marca fronteras que no pueden cruzar

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Mientras Ángela Aguilar (Heredia) y Erick Jiménez (Oreamuno) compiten por una diputación, el alcalde de San Carlos, Juan Diego González, oficializó su respaldo a la candidata Laura Fernández en una actividad proselitista.
Mientras Ángela Aguilar (Heredia) y Erick Jiménez (Oreamuno) compiten por una diputación, el alcalde de San Carlos, Juan Diego González, oficializó su respaldo a la candidata Laura Fernández en una actividad proselitista. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026AlcaldesBeligerancia política
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.