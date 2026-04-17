Ariel Robles lanza fuertes críticas sobre millonaria alianza con Open English: vea lo que dijo

Ariel Robles, diputado del Frente Amplio y excandidato presidencial, se pronunció sobre alianza entre el INA y Open English.

El diputado del Frente Amplio y excandidato presidencial, Ariel Robles, lanzó fuertes críticas contra la alianza del Gobierno con la empresa Open English, anunciada el lunes 13 de abril en la que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció que otorgará hasta 500.000 licencias por año para aprender inglés de forma gratuita.

A través de un video en sus redes sociales, Robles aseguró que este tipo de plataformas digitales han demostrado poco éxito en el aprendizaje del idioma.

“Cuando yo estudiaba y me llamaban para ofrecerme cursos de Open English, yo decía que era una estafa. Eso era mi tiempo de estudio cuando estaba en el colegio, llamaban y decían ‘se ganó una beca en una de estas plataformas digitales para que estudie inglés y aprenda en línea’, ya uno sabía que era una estafa. ¿Por qué? Porque nadie, nadie aprendía inglés en esas plataformas”, afirma el diputado frenteamplista.

Según indicó, apenas un 8% de quienes se matriculan en dicha plataforma logra completar los cursos.

Además, cuestionó el uso de recursos públicos que superan los $70 millones.

El legislador calificó la negociación como “una barbaridad”, señalando que el dinero podría haberse destinado a fortalecer instituciones públicas como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o el Ministerio de Educación Pública (MEP), con el objetivo de mejorar la enseñanza del inglés mediante métodos más rigurosos y comprobados.

“Es una barbaridad lo que está haciendo el Estado. (...) le está dando plata, más de $70 millones, a una plataforma digital de una empresa transnacional que se ha comprobado en el mundo entero que ha fracasado en el método de enseñanza porque es un método demasiado laxo, donde no hay rigurosidad, no hay exigencias, no hay un cumplimiento y que muy pocas personas son las que terminan aprendiendo. Es un regalo de dinero”, recalcó.

Además, criticó que el programa no es gratuito, ya que pese a que así podría percibirse, será financiado con fondos públicos.

“Va a pagar más de $70 millones por esta plataforma en lugar de invertirlos en escuelas que se están cayendo, en profesionales que requieren un salario más digno para poder hacer las cosas mejor, en capacitación de funcionariados que está trabajando con muchísimas personas. Qué vergüenza que hoy la respuesta para que nuestro país pueda salir de la falencia enorme en el aprendizaje de un idioma sea regalar la plata como se va a regalar”, agregó.

“Cuando termine este proceso se van a dar cuenta. La gente no va a haber aprendido inglés y van a haber votado $70 millones, porque esa plataforma, lo digo con conocimiento de causa, desde un enfoque pedagógico, lingüístico, es una plataforma fracasada”, finalizó.