Política

Ariel Robles lanza fuertes críticas sobre millonaria alianza con Open English: vea lo que dijo

El diputado Ariel Robles criticó la inversión de más de $70 millones del gobierno de Rodrigo Chaves con programa de Open English y cuestionó su efectividad para enseñar inglés

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Por Yucsiany Salazar
01 de febrero del 2026. San José. 20:00 hrs. El candidato del partido Frente Amplio, Ariel Robles, dió su discurso tras conocerse los resultados de la elecciones presidenciales y para diputados. Seguidores del partido apoyaron al candidato que durante el discurso tuvo momentos muy emotivos. En la foto: El candidato Robles recalcó la importancia de contar con 7 diputados que marcarán una dura oposición al gobierno de Laura Fernández. Foto: Albert Marín
Ariel Robles, diputado del Frente Amplio y excandidato presidencial, se pronunció sobre alianza entre el INA y Open English. (Albert Marín/Discurso final de Ariel Robles.)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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