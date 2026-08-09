Política

Ariel Robles acoge propuesta de Álvaro Ramos para llevar iniciativa democrática más allá de los partidos

El frenteamplista coincidió con el llamado del liberacionista a involucrar a organizaciones y movimientos sociales en la conformación de “comités patrióticos por la democracia”

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Por Lucía Astorga
20/01/2026 Auditorio Nacional, Museo de los Niños. Natalia Díaz Quintana, Partido Unidos Podemos (UP); Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Alvaro Ramos Chaves, Partido Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles Barrantes, Partido Frente Amplio (FA) y Juan Carlos Hidalgo Bogantes, Partido Unidad Social Crustiana (PUSC), los cinco aspirantes a la Presidencia de la República presentes la noche de este martes 20 de enero en el debate organizado por Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Foto: Rafael Pacheco Granados
Álvaro Ramos, excandidato del PLN, aceptó participar en la propuesta de Ariel Robles, exdiputado y exaspirante del FA, para constituir comités patrióticos por la democracia. (Rafael Pacheco /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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