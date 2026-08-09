Ariel Robles acoge propuesta de Álvaro Ramos para llevar iniciativa democrática más allá de los partidos

Álvaro Ramos, excandidato del PLN, aceptó participar en la propuesta de Ariel Robles, exdiputado y exaspirante del FA, para constituir comités patrióticos por la democracia.

El exdiputado y excandidato presidencial Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), acogió el planteamiento del también exaspirante presidencial Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), para llevar más allá de los partidos políticos una iniciativa enfocada en promover la defensa de la democracia.

“De acuerdo en absolutamente todo lo planteado”, respondió Robles a Ramos en un mensaje que publicó este sábado en su perfil de Instagram.

Ramos había aceptado la invitación de Robles para sumarse a la propuesta del frenteamplista a siete excandidatos presidenciales de hacer un llamado a las organizaciones sociales de todo el país para conformar “comités patrióticos por la democracia”, pero planteó que el esfuerzo debía trascender a un grupo de excandidaturas o a un solo movimiento y abrirse a sectores y organizaciones diversas.

El liberacionista sugirió incorporar desde el inicio a liderazgos de productores, educadores, empresarios, solidaristas, cooperativistas y del movimiento comunal, con el objetivo de que el esfuerzo no sea percibido como una plataforma política-electoral o como un espacio de polarización.

Liderazgo en manos de los sectores

Robles respondió que coincide con ese planteamiento y propuso que la Red Nacional de Sectores Sociales (Renases) participe en una reunión para comenzar a darle forma a la iniciativa.

“Me parece que Renases es el espacio idóneo para que nos acompañen en una reunión y le demos forma a esta iniciativa de organización nacional de los comités patrióticos en defensa de la democracia”, escribió.

El frenteamplista sostuvo que los movimientos sociales deben liderar el proceso y que el papel de quienes participaron como candidatos en las pasadas elecciones debe darse principalmente como ciudadanos, sin intereses partidarios.

“Creo que nuestro aporte más como personas que como parte de partidos, puede ser el dar la motivación para que toda persona preocupada por nuestro país y su crisis democrática se organice”, señaló.

Robles añadió que cada persona debería encontrar un espacio desde el cual participar y contribuir a la defensa del país. “Sin duda esto debe ser liderado por los movimientos sociales bajo la única bandera de nuestro país”, afirmó.

¿Qué es Renases?

Por medio de Renases es que distintas organizaciones sociales lograron impulsar la firma, el pasado 29 de junio, del Pacto Patriótico Costarricense, suscrito por las fracciones del PLN, FA y Coalición Agenda Ciudadana (CAC), junto con representantes de sectores sociales. La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, no suscribió el acuerdo.

La representación de Renases está a cargo de un “Equipo Timón” integrado por representantes de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (Ande), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Unión Nacional de Agricultores (UNAG) y la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).

La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), también respondió a Robles y manifestó su disposición a sumarse al llamado.