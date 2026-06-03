Política

Aprobado registro gratuito del correo de sociedades mercantiles para notificaciones

Proyecto de ley da plazo de seis meses a las sociedades mercantiles para registrar, de forma gratuita, un correo electrónico para notificaciones

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Por Aarón Sequeira
Diputados en el Plenario durante la lectura de la resolución de las permutas
Los diputados aprobaron, de forma unánime, (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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