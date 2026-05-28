Política

Diputados aprueban proyecto para que sociedades mercantiles registren gratis correo para notificaciones

Iniciativa recibió primer debate, luego de aprobarse una moción de texto sustitutivo que definió los mecanismos y plazos para dicho registro

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Por Aarón Sequeira
Plenario Legislativo, sesión ordinaria
Los diputados aprobaron una modificación al proyecto que asegura el registro gratuito de un correo electrónico de las sociedades mercantiles en el Registro Nacional. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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