¿Apoya Rodrigo Chaves una intervención militar extranjera contra organizaciones criminales? Esto respondió el mandatario

El presidente Rodrigo Chaves respondió consultas de la prensa chilena, antes de ingresar a la reunión con el mandatario elector José Antonio Kast. Le acompañó su futura sucesora, Laura Fernández.

El presidente Rodrigo Chaves evitó pronunciarse sobre si avala una eventual intervención militar extranjera contra organizaciones criminales, pero afirmó que ve con buenos ojos la posibilidad de que Estados Unidos apoye al país en el combate contra el narcotráfico.

El mandatario fue consultado este martes por medios de Chile sobre ese tema, antes de ingresar a una reunión con el presidente electo de ese país, el ultraderechista José Antonio Kast, en el Palacio Cousiño, en Santiago. Chaves se hizo acompañar de Laura Fernández, quien asumirá las riendas del gobierno costarricense el próximo 8 de mayo.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández se reunieron con presidente electo de Chile

La pregunta surgió a raíz de la participación que tuvo el gobernante costarricense en la cumbre Escudo de las Américas, convocada el sábado pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se anunció la conformación de una coalición para enfrentar a los carteles del narcotráfico que operan en el hemisferio.

Durante la presentación de la iniciativa, Trump afirmó que la coalición tendría carácter militar para combatir lo que calificó como narcoterrorismo en la región.

Chaves y Fernández participaron en ese encuentro, al que también asistieron otros mandatarios y líderes políticos afines al estadounidense, como el presidente de Argentina, Javier Milei; el de El Salvador, Nayib Bukele, y el de Ecuador, Daniel Noboa, además del propio Kast.

Ante la consulta de una periodista chilena sobre si tenía inconveniente con una intervención militar extranjera para combatir el crimen organizado, Chaves no respondió de manera directa. En cambio, destacó la posibilidad de cooperación de Washington.

“Yo tengo un gran aprecio por la posibilidad de que los Estados Unidos de América, y hablo por Costa Rica, nos ayude a combatir a combatientes no estatales, como son las organizaciones criminales. Lo vimos en México, recientemente, el cartel Jalisco Nueva Generación; Costa Rica no tiene ejército, y ellos son un grupo de combatientes militares, simplemente que no representan un Estado”, declaró.

Uso de “fuerza letal”

Durante la presentación de la iniciativa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó que la coalición regional debe contemplar el uso de fuerza militar para enfrentar a los carteles del narcotráfico y a las redes que calificó como terroristas.

“El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir a los carteles siniestros y a las redes terroristas de una vez por todas”, afirmó el mandatario estadounidense ante los líderes presentes en Miami.

Trump también ofreció apoyo militar directo a los países de la región para localizar y atacar a estas organizaciones criminales. “Necesitamos su ayuda, tienen que decirnos dónde están”, dijo.

En su discurso, el presidente aseguró que Estados Unidos cuenta con armamento capaz de atacar objetivos con alta precisión. Incluso mencionó la posibilidad de utilizar misiles contra los grupos criminales, al afirmar que estos pueden impactar con exactitud en objetivos específicos.

Trump sostuvo que, a su juicio, la única forma de derrotar a los carteles es mediante el uso del poder militar. Según afirmó, las fuerzas policiales de los países afectados enfrentan amenazas constantes de las organizaciones criminales, por lo que consideró necesario recurrir también a las capacidades de los ejércitos.

Seguridad y comercio

El mandatario Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández, se reunieron con el ultraderechista José Antonio Kast, previo a la toma de posición del chileno. (Presidencia de Costa Rica /La Nación)

Sobre su reunión con Kast, el presidente costarricense señaló que buscaba fortalecer las relaciones bilaterales y dar seguimiento a la cumbre Escudo de las Américas.

“Acercar a nuestros países y darle seguimiento al Escudo de las Américas”, respondió al ser consultado por la prensa sobre el objetivo de la reunión.

Chaves también recordó que ya había conversado con Kast previamente, tras ganar los comicios presidenciales en Chile, y luego durante la reunión celebrada en Miami, por iniciativa de Donald Trump.

“Yo tuve el placer de conocer al excelentísimo presidente Kast: primero por teléfono, cuando lo llamé para felicitarlo; segundo, en la reunión en Florida del Escudo de las Américas. Ahora venimos la presidenta electa de Costa Rica, a quien le entregaré el poder el 8 de mayo que viene, a unir a nuestros país, a darle el respeto que el pueblo chileno merece por una elección democrática y a darle seguimiento a nuestros intereses comunes en la parte comercial y de seguridad”, expresó.

Rodrigo Chaves indicó que la iniciativa Escudo de las Américas estaba entre los temas a discutir con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. (Presidencia de Costa Rica /La Nación)

Ya dentro del palacio, Chaves y Fernández conversaron con el líder chileno y posaron para fotografías. La mandataria electa también le presentó a dos sobrinos suyos que viven en Chile.

“Esos son kastistas”, bromeó Chaves al presentarlos, a lo que Fernández añadió: “Esos son muy kastistas en esa casa”.

Kast conversó brevemente con los niños sobre el inicio del curso lectivo y se tomó fotografías con ellos.