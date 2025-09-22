Álvaro Ramos sobre levantamiento de inmunidad a Rodrigo Chaves: Lo que se decide es si el presidente es como cualquier otro ciudadano

Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, exhortó a los diputados a levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Foto:

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), hizo un llamado a los diputados de todas las fracciones políticas a votar a favor del levantamiento de la inmunidad del presidente, Rodrigo Chaves, para que enfrente una acusación penal por un presunto delito de concusión.

Ramos recalcó que el trámite, la tarde de este lunes, en el Congreso, “no es un juicio” y que la decisión que deben tomar los legisladores no es para definir si el mandatario es culpable o inocente de los cargo que se le imputan.

“Lo que estamos decidiendo hoy es si el presidente es como cualquier ciudadano, que debe responder ante la ley”, indicó el verdiblanco en un video compartido por su equipo de campaña.

Álvaro Ramos pide a diputados levantar inmunidad a Rodrigo Chaves

LEA MÁS: Solo hay 33 votos seguros a favor de levantar inmunidad a Rodrigo Chaves: todo depende de un partido

Agregó que todos los líderes políticos deben tener el compromiso de que llegado el momento y por sus actos, deben rendir cuentas.

Ramos dijo estar convencido de que el Poder Judicial y el fiscal general de la República, Carlo Díaz, han efectuado el debido proceso y tienen los elementos suficientes para iniciar el proceso penal contra el jefe de Estado.

LEA MÁS: Un diputado del PLN indeciso sobre levantar inmunidad a Rodrigo Chaves, este es su argumento

La fracción del PLN ha garantizado los votos de al menos 16 de sus integrantes. Solo queda por definir la postura que asumirán Carolina Delgado y José Joaquín Hernández.

A Chaves se le acusa de supuestamente haber presionado al empresario audiovisual Christian Bulgarelli para que entregara $32.000, de un contrato financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, al exasesor de imagen del mandatario, Federico “Choreco” Cruz, para que enganchara una casa en un condominio.