Álvaro Ramos sobre levantamiento de inmunidad a Rodrigo Chaves: Lo que se decide es si el presidente es como cualquier otro ciudadano

Candidato presidencial del PLN exhortó a los diputados a votar a favor de retirar el fuero de improcedibilidad penal al presidente de la República

Por Lucía Astorga
Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, exhortó a los diputados a levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.
Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, exhortó a los diputados a levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Foto: (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







