Álvaro Ramos propone la creación de un fondo de infraestructura para acelerar proyectos viales en Cartago

Durante una actividad de campaña en Cartago, el aspirante presidencial Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó parte de su estrategia en materia de infraestructura para Costa Rica y, en particular, para esa provincia.

Según indicó, una de sus principales prioridades será impulsar la creación de un Fondo Nacional de Infraestructura, con el objetivo de concluir obras viales pendientes en Cartago y a nivel nacional.

El fondo, según Ramos, permitiría acelerar proyectos estratégicos para mejorar la conectividad y los accesos a Cartago, entre ellos la carretera Taras–La Lima, así como otras intervenciones viales que, afirmó, la provincia ha esperado por años.

El candidato, además, fue enfático al referirse a la situación del Hospital de Cartago, cuya infraestructura, dijo, será una prioridad.

“No es solo un edificio; es el símbolo de una lucha que vamos a ganar”, manifestó, al comparar ese proceso con hitos históricos como el Pacto de Ochomogo.

En su discurso, Ramos señaló que, además de infraestructura vial, su eventual gobierno presentará un paquete de proyectos orientados a recuperar la seguridad en las comunidades, combatir el crimen organizado y atender lo que calificó como una “deuda invisible pero urgente”: la salud mental de la población.