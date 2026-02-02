Álvaro Ramos padre: ‘Se acabó la burla, la división y el ataque. Le vamos a dar una lección al autoritarismo’

Álvaro Ramos Rechnitz recibió a su hijo, el candidato presidencial del PLN, en el Balcón Verde, al cierre de la jornada electoral de este domingo.

Álvaro Ramos Rechnitz, padre del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que este domingo, en la jornada de las elecciones nacionales, no solo el liberacionismo reaccionó, sino los demócratas en general.

“ Se acabó la burla, la división, el ataque, eso se acabó hoy . Hoy vamos a defender la Costa Rica de los valores supremos”, comentó Ramos padre a La Nación.

El exministro de Gobernación y Policía y experto en seguridad aseguró que Liberación es solo una parte de una alianza fundamental para defender la democracia.

“Vemos todas las tendencias e ideologías del país, que en un solo punto convergen, en la defensa de la democracia, de los derechos humanos y los derechos ciudadanos”, agregó el exfuncionario y abogado.

Ramos también manifestó que les van a dar una lección al autoritarismo, a los populistas, a los extremistas.

“Vamos a ir a segundas elecciones y, en ese caso, vamos a ganar con una enorme alianza democrática, con todas las fuerzas y todas las ideologías”, comentó.

‘Se acercó mucha gente joven y mujeres’

En declaraciones a este medio, en el último centro de votación que visitó, Álvaro Ramos Chaves reconoció que no solo logró acercar a la base liberacionista, en su proceso de reestructuración de la agrupación, sino también mucha gente joven y las mujeres.

“Estamos muy contentos con lo que hemos comenzado. Fue una combinación de cosas, pero lo principal, extrañamente, fue la oportunidad que tuvo el país de vernos, a los líderes de varios partidos políticos, la gente prendió la televisión y ninguno era un líder ya conocido. No es solo Liberación”, dijo Ramos.

El candidato presidencial también comentó que considera que se dio un cambio grande, del “voto calculado y el voto útil” a un voto mucho más emocional y esperanzado.