Álvaro Ramos: Fracción del PLN decidió continuidad de Arias, a mí me informaron

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que fue la bancada verdiblanca la que decidió respaldar la continuidad de Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa, y que, simplemente, le informaron de la decisión la noche del lunes, durante una reunión en un hotel capitalino.

El economista de 41 años aseguró que la conversación con los diputados liberacionistas fue “básicamente una comunicación de la decisión”. El acuerdo fue tomado de forma unánime, por los legisladores presentes. Se ausentaron los contrincantes de Ramos en la convención interna del 6 de abril, Gilberth Jiménez y Carolina Delgado, así como los legisladores Rosaura Méndez y José Joaquín Hernández.

La oficina de prensa de la bancada liberacionista indicó que los precandidatos habían solicitado permiso para ausentarse. Mientras que Méndez y Hernández dejaron de manifiesto su acuerdo con la renovación de Arias.

“Como ya había consenso, no parecía un lugar en el que yo tuviera un espacio de influencia y de por sí, no lo esperaba tener. No son diputados que yo haya nombrado, tengo buena relación con casi todos, pero ellos son libres e independientes de tomar sus decisiones”, agregó este martes, en una entrevista con La Nación.

Arias aspira a reelegirse, el próximo 1.° de mayo, para un cuarto periodo consecutivo al frente del Directorio legislativo. La última persona en liderar el Congreso por un cuatrienio completo, fue el liberacionista Francisco Antonio Pacheco (2006-2010).

El jerarca legislativo dijo a inicios del 2025 que esperaría hasta la elección del candidato presidencial para definir si oficializaba o no sus intenciones para luchar por la reelección.

Las razones

Ramos calificó de razonables los argumentos esgrimidos por los parlamentarios, durante el encuentro celebrado en un salón del hotel Crowne Plaza, en La Sabana. “La premisa de esa continuidad, según me le expresaron, es que se espera un año electoral muy convulso”, añadió.

El expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), también alegó la necesidad de contar con “manos experimentadas guiando la Asamblea”.

Lo anterior, luego de que este lunes el fiscal general de la República, Carlo Díaz, acusó al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por un presunto delito de concusión en torno a la polémica contratación de $405.800 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Díaz presentó la acusación y la solicitud de apertura a juicio ante los magistrados de la Corte Plena, pues requiere que esa gestión se traslade a la Asamblea Legislativa, para que los diputados evalúen levantar la inmunidad de Chaves y Rodríguez.

“Particularmente, yo agradezco que se mantenga el bloque muy unido, han sido muy valientes resistiendo el embate del oficialismo, del gobierno y mientras se mantengan unidos, estoy seguro que pueden seguir protegiendo a Costa Rica de los peores desmanes que puede intentar hacer esta administración el año que viene”, declaró.

Ramos negó que haya contradicción entre respaldar la continuidad de Arias y su discurso de renovación del PLN.

“Creo que no hay inconsistencia en el sentido de que no podemos renovar a los diputados que ya están. Son los diputados que hay y ellos ya tienen su propia dinámica.

“La renovación corresponde a quiénes propondré yo de diputados hacia adelante y que en el contexto actual, de nuevo, con un año tan convulso como el que viene, lo que más necesitamos era una oferta unida, pudieron haberse unido alrededor de otra persona, pero ya que fue alrededor de don Rodrigo, mi variable primaria era: ‘Ustedes tienen que estar unidos y fuertes, nadie se me puede desacomodar aquí”, argumentó.

Aunque estuvo ausente en la reunión, Gilberth Jiménez había expresado públicamente su desacuerdo con la continuidad de Arias en la presidencia del Congreso.