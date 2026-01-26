Álvaro Ramos encabezó caravana del PLN por San José y llama a votar en libertad y sin odio el 1.° de febrero

La movilización liberacionista recorrió desde Escazú hasta el centro capitalino y concluyó cerca de la Plaza de la Democracia, en la recta final de la campaña.

Los pitazos se escucharon antes de que la caravana se dejara ver completa. Uno a uno, vehículos con banderas verde y blanco fueron marcando el paso por San José, en una procesión política que este domingo encabezó el aspirante presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves.

La actividad arrancó en Escazú, con un piquete en las cercanías del Cementerio Quesada.

Desde ahí, la movilización tomó forma de fila vehicular y avanzó hacia la capital, entrando por Avenida Segunda desde carretera vieja a Escazú hasta la intersección con Calle Travesía, en Anonos.

Álvaro Ramos, aspirante presidencial del PLN

Conforme el recorrido avanzaba, el ambiente cargaba de señales propias de campaña: bocinas insistentes, manos que se levantaban desde las ventanas, seguidores agitando banderas, y Ramos alternando el paso entre el vehículo y la calle a saludar a quienes se acercaban.

En varios momentos, el avance se frenó: alguien quería estrecharle la mano, otro pedía una foto rápida, y el aspirante repetía —una y otra vez— las palabras que más se le escuchó pronunciar este domingo: “muchas gracias”.

“Gracias a cada persona que hoy salió a la calle y convirtió San José en una marea verde y blanca”, expresó Ramos en un video divulgado durante la actividad. Según dijo, la manifestación representa que “la gente ya no quiere más de lo mismo” y busca “política con alma, conciencia social y sentido colectivo”.

La caravana continuó por el sector de Sabana Norte, se encumbró hacia Paseo Colón sobre Avenida Segunda y, más adelante, avanzó hasta las vías cercanas a la Plaza de la Democracia, en el centro de San José.

En medio del recorrido, Ramos también fue hilando mensajes con un tono emocional y de advertencia: habló de libertad, insistió en la importancia del voto y apeló a la memoria democrática del país.

Álvaro Ramos Chaves saludó a simpatizantes durante la caravana del PLN, marcada por banderas verde y blanco y pitazos de decenas de vehículos en San José. (Cortesía PLN/Cortesía PLN)

El eje central de su discurso dominical, repetido en distintos puntos, fue la defensa de la convivencia democrática y el rechazo a la confrontación.

“La familia costarricense es una sola, donde todos podemos levantar una bandera de nuestra opinión, de nuestro partido, pero después no tenemos ningún problema en seguir conviviendo”, afirmó, antes de recalcar que no considera aceptable “el discurso del odio”.

Caravana del PLN por San José

A partir de ahí, insistió en su llamado a votar el 1.° de febrero “por esa libertad” y por “las oportunidades que nuestros hijos merecen” y “una vida digna”.

El aspirante liberacionista también adelantó que la semana entrante será intensa en su agenda, con cuatro debates previstos: este lunes en Radio Columbia, el martes en Repretel, el miércoles en el espacio digital No Pasa Nada y el jueves en Canal 7.

En el cierre de su mensaje, Ramos pidió a la ciudadanía escuchar todas las opciones, pero remarcó que lo fundamental será ir a votar.

Incluso dirigió su llamado a quienes no simpatizan con su candidatura.

“Si no confía en nosotros, no deje de votar y por favor no escuche esas voces del odio, de la división, de la desesperanza”, manifestó poco antes de la 5 p.m., mientras la caravana empezaba a diluirse en su curso entre bocinas, banderas y saludos, que por un rato tiñó de verde y blanco las vías de la capital.