Álvaro Ramos encabezó caravana del PLN por San José y llama a votar en libertad y sin odio el 1.° de febrero

Álvaro Ramos del PLN encabezó caravana por San José. Entre pitazos, banderas y saludos, confirmó que irá a cuatro debates en próximos días

Por Juan Fernando Lara Salas
La movilización liberacionista recorrió desde Escazú hasta el centro capitalino y concluyó cerca de la Plaza de la Democracia, en la recta final de la campaña.
La movilización liberacionista recorrió desde Escazú hasta el centro capitalino y concluyó cerca de la Plaza de la Democracia, en la recta final de la campaña. (Cortesía PLN/Cortesía PLN)







