Álvaro Ramos contrata estrategas extranjeros para recta final de su campaña; consultor trabajó con partidos de Nasry Asfura y López Obrador

El consultor español Ramón Ramón es el estratega de la campaña de Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, en la recta final de la carrera electoral.

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, contrató para la recta final de la campaña electoral a dos estrategas políticos de origen español, cuya empresa ha trabajado para los partidos del nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura, y del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de Ramón Ramón Sánchez, experto en comunicación, consultor en mercadeo político y comunicación de campañas electorales, y Luis Jiménez, operador de la compañía de Ramón.

Los consultores están contratados en la campaña del PLN desde inicios de enero y ya han acompañado a Ramos en las actividades que tuvo el candidato en Santo Domingo de Heredia, así como en sus conferencias de prensa sobre propuestas específicas, tanto la de perdón de deudas a productores, como la de seguridad.

En su sitio web, Ramón afirma que tiene 20 años de experiencia en comunicación política internacional, especializado en tecnopolítica y gobierno abierto.

“Mi enfoque se basa en un método sólido que combina investigación, método y orden. Considero que estos elementos son clave para establecer estrategias efectivas que permitan conectar con la ciudadanía y movilizar el voto de manera exitosa", asegura el consultor en su sitio web.

El estratega ya ha tenido trabajos con instituciones en el país, así como observación electoral para organismos internacionales.

En el caso de campaña liberacionista, Álvaro Ramos explicó que buscaron apoyo internacional, experiencia estratégica y perspectivas “un poco diferentes”.

“El contrato es transparente, pero es reciente, ellos vinieron hace muy poco. Solo en enero han estado. Nos han asesorado muy bien en ciertos ajustes que ya el equipo interno de la campaña estimaba que había que hacer”, explicó.

El candidato señaló que todo se reporta ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero el contrato con los estrategas extranjeros es todavía muy reciente.

De hecho, también los gastos de ese tipo, tanto de estrategas como de todos los colaboradores de campaña, deben reportarse como gastos electorales ante el Departamento de Financiamiento de Partido Políticos del TSE.

Ramos agregó que se necesitaba una perspectiva adicional para terminar de ajustar tuercas en la campaña del PLN, pero enfatizó que “el corazón del proyecto sigue siendo el mismo”.

“Este es un movimiento nacional, llamamos a toda Costa Rica. Es un movimiento socialdemócrata, con principios como la libertad, la igualdad, la justicia social. De ahí no nos movemos”, agregó el candidato.

Álvaro Ramos apuntó que los ajustes operativos que han recomendado los estrategas se han enfocado en cómo se gestionan mejor las redes sociales “y ese tipo de cosas”.

Agregó que Ramón Ramón y Luis Jiménez llegaron a la campaña por recomendación y, luego de analizar varias opciones, “ellos nos parecieron muy convincentes”.

El aspirante presidencial reconoció que hubo otros estrategas internacionales que les recomendaron, pero se abstuvo de decir cuáles eran.

Ramón, de origen español, asegura en su sitio que ha trabajado en campañas políticas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Perú, Qatar, República Dominicana y Venezuela, e incluso ha trabajado como estratega en Costa Rica.

En Honduras, habría trabajado con el Partido Nacional de Honduras del nuevo presidente de ese país, Nasry Asfura; y en México con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

También asegura su sitio que trabajó con el Partido Socialista de Argentina, el partido de centroizquierda mexicano Movimiento Ciudadano y el derechista Somos Perú, agrupación política del actual presidente de esa nación, José Jerí Oré, quien asumió el poder luego de la destitución de Dina Boluarte.