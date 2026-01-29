Política

Álvaro Ramos contrata estrategas extranjeros para recta final de su campaña; consultor trabajó con partidos de Nasry Asfura y López Obrador

Expertos han trabajado con campañas políticas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Perú, Qatar, República Dominicana y Venezuela

Por Aarón Sequeira
Estratega de Álvaro Ramos
El consultor español Ramón Ramón es el estratega de la campaña de Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, en la recta final de la carrera electoral. (Sitio web Ramón Ramón/Alonso /La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

