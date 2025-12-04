Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Dobles en puja por ir a una eventual segunda ronda con Laura Fernández: las claves para comprender lo que sigue

Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Dobles se perfilan para una segunda ronda, pero otros candidatos pueden sorprender.

Faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales del 1.° de febrero, y la tendencia de las últimas encuestas se mantuvo en el estudio más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR): la carrera sigue abierta, los cambios se miden en pocos puntos porcentuales y el duelo por colarse en una eventual segunda ronda calienta más.

Los resultados del CIEP dan cuenta de que persiste un alto porcentaje de indecisos y también colocan a Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), a la cabeza con altas posibilidades de entrar a segunda ronda, e incluso con chances de ganar en la primera votación.

Detrás de la oficialista, tres aspirantes se disputan el otro cupo para una posible segunda ronda: Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Kattia Benavides, politóloga experta en análisis legislativo, y Alejandro Molina, investigador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica (OPNA-UCR), explicaron los posibles escenarios de los candidatos que aparecen con más apoyo de cara a la recta final de la campaña.

Laura Fernández, el 40% es una posibilidad

Con un 30% de intención de voto, la candidata oficialista ocuparía 10 puntos porcentuales del 45% de indecisos para ganar en primera ronda, lo que convierte la segunda ronda en un evento “menos probable” que el mes pasado, afirmó Ronald Alfaro, coordinador del estudio del CIEP.

¿Por qué creció el apoyo? Parte de quienes ya se decidieron por Fernández le están apostando a la continuidad, lo que seguiría una tendencia vista en las elecciones en época del multipartidismo: los votantes le dan el “beneficio de la duda” a un partido después de su primer gobierno.

Benavides señaló que esta tendencia se nota desde 1998 en adelante, cuando se dieron dos gobiernos en fila del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), seguidos por dos del PLN y dos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Otra hipótesis es que el alto porcentaje de aprobación que sigue manteniendo el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se está transfiriendo hacia Fernández.

Álvaro Ramos segundo, pero con alto rechazo

El informe también muestra a Ramos con un alto grado de rechazo entre los encuestados, pues aparece en el primer puesto como el candidato por el que nunca votarían los indecisos, quienes ya definieron a quién apoyar y todos los encuestados en general.

Ramos ha debido navegar por una campaña llena de desafíos a lo interno de su propia agrupación, debido a rencillas con figuras tradicionales como Antonio Álvarez Desanti, y disputas con las bases del partido en San Ramón, donde la imposibilidad de completar la asamblea cantonal limitó el acceso del PLN al financiamiento estatal.

La campaña verdiblanca recibió otro revés este fin de semana, cuando el alcalde de San Carlos, Juan Diego González, anunció su respaldo a la candidata oficialista.

“Puede que la gente no lo vea como un mal candidato, pero al ver la plataforma electoral que utiliza, está perdiendo apoyo”, manifestó Benavides.

Aunque Ramos se intenta desmarcar de otras figuras dentro del partido, eso más bien le estaría costando en rubros en los que el PLN solía ser el más fuerte: su cohesión interna y su presencia territorial.

“Él se quiso separar tanto de lo tradicional que dinamitó lo fuerte de Liberación, que es la organización territorial, al tener estas diferencias con la estructura tradicional. También pierde ahí apoyo”, detalló.

Gran parte de las energías de Ramos se han consumido en las disputas internas, lo que da como resultado un partido con una imagen debilitada, añadió Molina.

Ariel Robles y Claudia Dobles, empate técnico en el tercer puesto

A lo largo de la campaña electoral, las encuestas tanto de CIEP como del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), de la Universidad Nacional (UNA), han mostrado a Ariel Robles y Claudia Dobles en un empate técnico detrás de Ramos.

Aunque la encuesta más reciente muestra que tienen menos rechazo que Ramos, y por lo tanto más techo para crecer, sus porcentajes de apoyo se mantienen bajos y siguen propensos a ser alcanzados por candidatos que aún no se colocan fuera del margen de error.

En cuanto a Robles, Molina expuso que “no hay que dejar de lado el hecho de que la izquierda en Costa Rica sigue siendo un tabú dentro de una parte importante del electorado”.

Además, parte de los votantes ya perciben al FA como otro partido tradicional, con el desgaste que ello conlleva.

Dobles, por su parte, carga con el peso de ser la esposa del expresidente Carlos Alvarado, quien culminó su administración con bajos números en popularidad e incluso el Partido Acción Ciudadana (PAC) se quedó sin diputados tras las elecciones del 2022.

No obstante, le podría favorecer que ante el electorado ella sea percibida en general como más moderada y más cercana al centro del espectro político que el frenteamplista, explicó Benavides.

¿Qué dicen las campañas?

Los comandos políticos de los tres escoltas de Fernández recibieron los resultados de este miércoles con optimismo.

César Rodríguez, el jefe de campaña de Ramos, aseguró por medio de un comunicado de prensa que la encuesta muestra que el candidato liberacionista es una “figura nueva” que el electorado aún sigue conociendo, y que no carga con el rechazo que sí tiene el PLN.

“Mientras el ‘jamás votaría’ hacia el PLN sigue siendo elevado, el nivel de rechazo hacia Álvaro es varias veces menor. Eso nos confirma que el verdadero espacio de crecimiento está en la persona del candidato”, dijo Rodríguez.

Para Ariel Robles, la encuesta muestra una contienda abierta. “Creemos que representamos un movimiento que se ha venido consolidando, que tiene una opción real de llegar a segunda ronda”, dijo el candidato frenteamplista a La Nación.

Por su parte, Claudia Dobles aseguró a este diario que la encuesta deja tres conclusiones relevantes: el crecimiento de la Coalición Agenda Ciudadana, su menor rechazo con respecto a otras candidaturas y que la gran mayoría de indecisos se decidirá en enero.

“Somos los que tenemos mayor capacidad de crecimiento y creo que Costa Rica está preparada para dos mujeres compitiendo en una segunda ronda”, declaró Dobles.

Cualquiera puede repuntar

Los expertos coinciden en que aún hay amplio margen de volatilidad en lo que resta de la campaña.

En las últimas tres elecciones, al promediar diciembre todavía no aparecían entre los primeros lugares de las encuestas quienes al final llegaron a ocupar la silla presidencial. Tanto Luis Guillermo Solís, como Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves ya contaban con porcentajes de apoyo superiores al 3% en las encuestas del CIEP.

Esto no significa que los 16 candidatos con intención de voto del 1% o menos ya estén descartados de la carrera presidencial.

Ronald Alfaro, investigador del CIEP, afirmó que aún se pueden dar cambios drásticos en lo que queda de la campaña política. Recordó que las encuestas en diciembre, en elecciones anteriores, no se han parecido mucho al resultado final, pues los principales movimientos ocurren en enero.

Si bien la población indecisa bajó diez puntos en comparación con el estudio de octubre, aún se mantiene en el 45% y sigue siendo un segmento numeroso del electorado.

“No se debe descartar ninguna alternativa. Claramente, hay condicionantes para que algunas candidaturas despeguen más que otras, pero mientras más del 40% del electorado se encuentre indeciso, no se puede descartar ninguna alternativa”, declaró Molina.

El politólogo recalcó que de cara a una eventual segunda ronda, la gran cantidad de personas que no votaron por los dos candidatos que avancen, terminan decidiéndose más en contra de un candidato que en favor del otro. Lo anterior vuelve más relevante los porcentajes de rechazo que los aspirantes carguen.