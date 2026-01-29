Política

Alta polarización electoral podría afectar el bienestar emocional de la ciudadanía, señala la UNED

La universidad alertó sobre efectos emocionales del clima político en jóvenes, familias y comunidades vulnerables de cara a las elecciones de febrero

Por Cristian Mora
Debate Repretel - Noticias Monumental
La UNED señaló que la alta polarización política del proceso electoral podría afectar el bienestar emocional de la ciudadanía costarricense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Elecciones 2026Polarización electoralCandidatos presidenciales
Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

