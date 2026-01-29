Alta polarización electoral podría afectar el bienestar emocional de la ciudadanía, señala la UNED

La UNED señaló que la alta polarización política del proceso electoral podría afectar el bienestar emocional de la ciudadanía costarricense.

La alta polarización política que marca el proceso electoral de cara a las elecciones del 1.° de febrero estaría generando ansiedad, incertidumbre y desgaste emocional en la población costarricense, advirtió la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Según explicó la psicóloga y coordinadora de la Comisión Institucional de Salud Mental de la UNED, Marianela Viales Sosa, factores como el temor a cambios sociales o económicos, la sensación de pérdida de control sobre el futuro y la percepción de amenazas a la estabilidad personal o colectiva pueden detonar respuestas de ansiedad en un contexto electoral altamente confrontativo.

La especialista señaló que la sobreexposición a noticias, redes sociales y debates políticos afecta de manera particular a las personas jóvenes votantes, quienes pueden experimentar confusión, saturación emocional, desesperanza o apatía política.

En la población en general, el consumo constante de contenidos cargados de conflicto, desinformación o alarmismo puede generar estados de alerta prolongados que impactan el sueño, la concentración y el bienestar emocional.

Viales advirtió, además, que las tensiones políticas se trasladan a espacios cotidianos como el hogar, el trabajo y las comunidades, donde las discusiones pueden convertirse en focos de confrontación y desgaste afectivo.

En el caso de las comunidades más vulnerables, la académica indicó que la percepción de no verse representadas en las campañas electorales puede provocar frustración, invisibilización y pérdida de confianza social, lo que debilita el tejido social.

Ante este panorama, la UNED hizo un llamado a vivir el proceso electoral de manera pacífica y responsable, regular el consumo de redes sociales, fomentar la escucha activa y priorizar el autocuidado emocional.

“Informar con responsabilidad y promover el consumo crítico de información es también una forma de proteger el bienestar emocional de la ciudadanía”, agregó Viales.