Conare insta a los jóvenes a ejercer su voto: ‘Cada generación ha tenido su desafío democrático; a esta le corresponde defender lo construido’

El Consejo destacó el papel de las juventudes y de la comunidad universitaria ante los desafíos democráticos actuales

Por Cristian Mora
18/07/2024, San Jose, Pavas, CONARE, Cuarta reunión de negociación del FEES 2025.
Conare difundió un pronunciamiento en el que instó a la ciudadanía, en especial a las juventudes, a ejercer el voto como un acto de responsabilidad democrática. (Jose Cordero)







