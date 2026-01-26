Conare insta a los jóvenes a ejercer su voto: ‘Cada generación ha tenido su desafío democrático; a esta le corresponde defender lo construido’

Conare difundió un pronunciamiento en el que instó a la ciudadanía, en especial a las juventudes, a ejercer el voto como un acto de responsabilidad democrática.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) instó a la ciudadanía costarricense a participar en las elecciones nacionales del próximo 1.° de febrero de 2026 y advirtió que el abstencionismo representa una amenaza real para la democracia y el Estado Social de Derecho, en un contexto que calificó como de incertidumbre para el país.

El llamado tuvo un énfasis especial en las personas jóvenes y en la población universitaria. El Conare sostuvo que cada generación enfrenta su propio desafío democrático y que a la actual le corresponde defender lo construido, corregir las injusticias y transformar las exclusiones.

“La democracia no se hereda: se ejerce”, indicó el pronunciamiento, al destacar que el compromiso de las juventudes es clave para fortalecer una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

El Consejo afirmó que votar constituye un acto profundamente político y ciudadano, al ser la expresión concreta de la soberanía popular y una herramienta de transformación pacífica. En contraste, advirtió que renunciar al sufragio equivale a ceder el futuro.

Recordó, además, que las universidades públicas han sido y continúan siendo espacios clave para la formación del pensamiento crítico, el cuestionamiento responsable y la defensa de la institucionalidad democrática, así como para la promoción de los valores cívicos que sostienen la convivencia social.

En el marco del proceso electoral, el Conare llamó “respetuosamente” a toda la población, y en particular a la comunidad universitaria, a romper con la indiferencia y asumir la participación electoral como un acto de responsabilidad cívica.

Según el pronunciamiento, el silencio y la ausencia debilitan el Estado de Derecho, mientras que la participación ciudadana lo fortalece.