Alcaldesa de Puriscal allanada por la Fiscalía es candidata a diputada del PLN; campaña de Álvaro Ramos se pronuncia

Iris Arroyo Herrera figura como aspirante legislativa del PLN mientras autoridades allanan su casa y oficinas municipales

Por Juan Fernando Lara Salas y Natalia Vargas
La alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo Herrera, figura como aspirante a diputada por San José con el PLN, mientras la Fiscalía de Probidad y el OIJ realizan allanamientos en su vivienda y en dependencias municipales.
La alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo Herrera, figura como aspirante a diputada por San José con el PLN, mientras la Fiscalía de Probidad y el OIJ realizan allanamientos en su vivienda y en dependencias municipales. (Perfil en redes sociales PL/Cortesía)







