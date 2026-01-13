Alcaldesa de Puriscal allanada por la Fiscalía es candidata a diputada del PLN; campaña de Álvaro Ramos se pronuncia

La alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo Herrera, figura como aspirante a diputada por San José con el PLN, mientras la Fiscalía de Probidad y el OIJ realizan allanamientos en su vivienda y en dependencias municipales.

La alcaldesa de Puriscal, Iris Cristina Arroyo Herrera, cuya casa fue allanada este martes por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, es candidata a diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) por la provincia de San José.

Arroyo Herrera está en el sexto lugar de la papeleta josefina. Ella fue reelecta como alcaldesa en el 2024 con el segundo porcentaje de votación más alto a nivel nacional en las elecciones municipales.

Este 13 de enero, autoridades judiciales ejecutaran allanamientos en la casa de la alcaldesa, en Mercedes Norte de Puriscal, así como en el plantel municipal y varias oficinas de la Municipalidad de Puriscal, con apoyo de al menos 30 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la investigación, se han presentado supuestas irregularidades en la asignación de contratos y licitaciones con proveedores externos de la Municipalidad de Puriscal, así como la intervención y reparación de caminos y uso de maquinaria de manera irregular.

También, se allanó un taller de vehículos localizado en Paraíso de Cartago y la Asociación Inter Puriscaleña de Ayuda Social.

La Fiscalía investiga los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos, peculado de uso e incumplimiento de deberes, todo bajo la causa 25-000094-1218-PE.

¿Qué dice la campaña de Álvaro Ramos?

Ante esa diligencia, la campaña del aspirante presidencial por el PLN, Álvaro Ramos, emitió un comunicado en el cual reafirma su respeto irrestricto al debido proceso y a la institucionalidad democrática.

Por ello, Arroyo “decidió apartarse de toda función activa dentro de la campaña”.

No obstante, la candidatura sigue en pie, pues la aspirante de Arroyo Herrera no ha renunciado a la misma.

Perfil político y trayectoria

Según los datos partidarios enviados al TSE, Arroyo Herrera es contadora, administradora y máster en Gestión de Proyectos. Reporta más de 24 años de trabajo con juntas de educación y asociaciones de desarrollo.

Además, el PLN destaca que ha sido invitada oficialmente para representar a Costa Rica en foros internacionales de agencias de Naciones Unidas, realizados en Nairobi, Egipto y Ginebra, durante tres años consecutivos.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado los hechos específicos ni los presuntos delitos que se investigan en el caso que involucra a la Municipalidad de Puriscal, ni ha informado sobre personas detenidas.