Alcalde de Paraíso señala presiones del gobierno; le advirtieron de denuncia penal

Una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud encendió las alarmas en la Municipalidad de Paraíso el pasado martes 3 de junio.

Al tiempo que el AyA amenazaba con cortarle el suministro de agua al municipio, Salud advirtió a las autoridades locales de que los denunciaría penalmente ante la Fiscalía y les impondría una multa si no eran capaces de garantizar el servicio a los vecinos. Todo esto ocurrió un día antes de que el presidente Rodrigo Chaves llenara de insultos al alcalde Michaell Álvarez Quirós, del Partido Unidos Podemos, el mismo de la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz.

La orden sanitaria, firmado por la ministra de Salud y segunda vicepresidenta de la República, Mary Munive, fue recibido por la municipalidad 24 horas antes de que venciera el plazo fijado por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, para que Paraíso cancelara una factura por ¢46,9 millones, correspondiente al servicio de agua del mes de abril. El AyA había advertido de que suspendería el suministro del recurso hídrico de no efectuarse el pago a más tardar el miércoles 4 de junio.

El alcalde de Paraíso, Michaell Álvarez Quirós, calificó la notificación del Ministerio de Salud como sorpresiva y una muestra de las presiones que, según él, ha enfrentado su administración por parte del gobierno de Chaves.

Alcalde denuncia presiones del gobierno de Rodrigo Chaves

“Sorpresivamente nos llegó una orden sanitaria firmada por la ministra de Salud, doña Mary Munive, sobre este tema, o sea, nos llegó una orden sanitaria sobre algo que no ha sucedido”, expresó el jerarca municipal a La Nación.

“Eso nos preocupa de sobremanera, porque estamos recibiendo presiones de instituciones como el AyA y, ahora, del Ministerio de Salud, que nos llama la atención y nos sorprende que tengamos una orden sanitaria de algo que no ha pasado”, subrayó.

El alcalde sumó el hecho de que el gobierno no gire los recursos necesarios al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para llevar el tren hasta el cantón de Paraíso.

El alcalde señaló que este tipo de situaciones se han vuelto recurrentes y generan preocupación en la administración municipal. “Ya desde ahí empezamos a sentir que estaban pasando cosas y, como le indiqué, están pendientes la construcción de escuelas y principalmente, de puentes, de infraestructura que el Gobierno Central tiene que realizar en el cantón, pero que aún están pendientes”, reclamó.

Estas omisiones, según el jerarca, no son hechos aislados, sino parte de una serie de presiones institucionales que —como en el caso del AyA y la orden sanitaria del Ministerio de Salud— colocan a la municipalidad en una posición compleja frente a la ciudadanía y comprometen el desarrollo de proyectos clave en el territorio.

El presidente Rodrigo Chaves dedicó varios minutos de su conferencia semanal del 4 de junio a insultar al alcalde de Paraíso, Michaell Álvarez. (Fotomontaje/Fotomontaje LN)

Salud advierte sobre multas y denuncias

La orden de Salud señalaba que, en caso de que los habitantes de Paraíso “carezcan del debido y oportuno acceso al agua potable, con la calidad, cantidad y continuidad requeridas, será suficiente sustento para que esta autoridad de salud, una vez comprobado el incumplimiento, proceda a tramitar el cobro de la multa de un salario base (...) y a presentar denuncia formal ante los Tribunales de Justicia por el delito de desobediencia a la autoridad (...)”.

Además, el Ministerio de Salud indicó que se reserva el derecho de acudir ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y la Contraloría General de la República (CGR), según corresponda.

La notificación fue firmada por Munive a las 2:16 p. m., según consta en el mismo documento.

Casi dos horas después, la Sala Constitucional emitió una medida cautelar que suspendió la orden del AyA de cortar el servicio de agua potable en el cantón de Paraíso, mientras se resuelve un recurso de amparo interpuesto por el conflicto entre ambas instituciones.

Rodrigo Chaves: No vamos a aflojar

Horas después de que el presidente del AyA, Juan Manuel Quesada, participara en una mesa de diálogo convocada por el diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, con la presencia del alcalde de Paraíso, y en la que se acordó revisar la factura por ¢46,9 millones, el presidente Rodrigo Chaves dedicó parte de su conferencia semanal desde Casa Presidencial a lanzar críticas e insultos contra el jerarca municipal.

Chaves afirmó que su administración no aflojará sobre este tema y rechazó que la demanda de pago se tratara de una intromisión a la autonomía municipal. “Yo prefiero que me digan autoritario, a ser alcahuete, como lo fueron muchos de los presidentes que me presidieron, o peor aún, ser cómplice”, agregó.

Alegó que “defender la institucionalidad no es dejar que cada quién haga lo que le da la gana, en el terreno que le da la gana”. Al mismo tiempo, exigió al jerarca municipal pagar el monto exigido por el AyA y dejar de acumular deudas.

El acuerdo tomado el miércoles entre el ayuntamiento paraiseño y el AyA consiste en revisar el fundamento de la factura, un proceso similar al que ha exigido el Ministerio de Hacienda sobre los cobros que le hace la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cuya deuda el gobierno de Rodrigo Chaves no ha reconocido, mientras el monto se acumula, y ya ronda los ¢4 billones.

Horas después de que Chaves dirigiera sus ataques contra Álvarez, el mandatario envió a la Asamblea Legislativa una nueva convocatoria de proyectos de ley, en la que incluyó un expediente presentado por el diputado Ortega, para condonar la deuda de Paraíso con el AyA.

El tren a Paraíso

Juan Manuel Quesada, presidente del AyA (centro, con el micrófono) participó en la mesa de diálogo convocada por la Asamblea Legislativa, para discutir junto con el alcalde de Paraíso, Michaell Álvarez, un millonario cobro por el servicio de agua. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las declaraciones del alcalde apuntan a que las presiones por parte del Gobierno Central no se limitan únicamente al tema del agua potable. Según expuso, estas vienen manifestándose en otros ámbitos y decisiones que, desde su perspectiva, afectan directamente al cantón de Paraíso.

“Sí hemos empezado, de un tiempo para acá, a sentir cosas que normalmente no se venían dando, por ejemplo lo del tren, que es más que evidente. Hubiéramos esperado que el presidente de la República cumpliera la palabra, como él lo indicó y él lo ha dicho, que la palabra no se empeña, que el tren iba a llegar al centro de nuestro cantón, y no fue así”, expresó el alcalde.

La obra fue prometida por el presidente Rodrigo Chaves desde el 2022, pero el gobierno no incluyó los recursos para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en el Presupuesto Nacional del 2025.

Ante esta situación, la Asamblea Legislativa aprobó un cambio en el plan de gastos y asignó recursos por ¢1.900 millones.

No obstante, ni siquiera la dotación de los fondos fue suficiente para que el compromiso se cumpla, ya que, una vez más, la llegada del tren al centro del cantón quedó pospuesta. “Ahora nos indican que será el próximo año, bueno, a esperar, porque lamentablemente como lo indicó don Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, por la ineficiencia de una institución como el Incofer, pues el tren no puede llegar al cantón de Paraíso, por lo menos hasta el centro”, añadió Álvarez.

El ministro Acosta indicó, semanas atrás, que no giraría los fondos por la incapacidad de Incofer para ejecutar las obras durante el 2025, sin embargo, la posición cambió este miércoles 4 de junio.

El presidente ejecutivo de Incofer, Álvaro Bermúdez, anunció a la Comisión de Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, que acordó con el jerarca de Hacienda la asignación de una parte de los recursos para iniciar este año con los trabajos. Serían ¢1.168 millones que se incluirían mediante un presupuesto extraordinario.