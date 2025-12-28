Alcalde de Matina reclama al gobierno por cierres: ‘¿Qué nos están cobrando?’

Walter Céspedes es alcalde de Matina por el PUSC. Fue diputado de la República.

El alcalde de Matina, Walter Céspedes, reclamó este domingo al gobierno por mantener cerrada la entrada vial a Batán, así como la denominada “minirrotonda”.

“Sería bueno que nos digan, ¿qué nos están cobrando? No dieron ninguna explicación, el pueblo tiene derecho a que se le respete", escribió Céspedes en sus redes sociales.

El alcalde señaló que la ciudadanía merece información y que se le respete. En ese sentido, exigió que se reabra la entrada principal a Batán.

El jerarca municipal afirmó además que, si se producen manifestaciones, no responden a un interés voluntario de la población, sino a la presión generada por las medidas adoptadas. “Si el pueblo se manifiesta, no es porque quiere, es porque lo obligaron”, expresó.

El alcalde reiteró su llamado a las autoridades a revertir el cierre y atender las demandas de la comunidad.

La Nación intentó contactar al alcalde Céspedes, pero no hubo respuesta.

Enfrentamientos con el oficialismo

A inicios de diciembre, Douglas Soto, aspirante a la segunda vicepresidencia por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), criticó a Céspedes.

Soto manifestó que Matina “no quiere” a Céspedes y alegó que la participación del alcalde en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) fue una de las razones por las que decidió renunciar a ese partido en febrero. Agregó, además, que el jerarca local “vive de la política” y que ha utilizado su cargo para favorecer a familiares, algo que —según dijo— la comunidad de Matina rechaza por completo.

Pueblo Soberano lanza críticas contra alcalde cercano al gobierno de Rodrigo Chaves

Ante esto, Céspedes dijo que la candidata presidencial de PPSO, Laura Fernández, “está mal asesorada”.

El jerarca municipal, exdiputado del (PUSC), sostuvo que los señalamientos en su contra equivalen a un ataque contra la representación del pueblo.

A pesar de las críticas provenientes de la campaña de Pueblo Soberano, Céspedes afirmó que conserva una opinión positiva hacia Laura Fernández, aunque subrayó que pertenecen a agrupaciones políticas distintas y que cada quien enfrenta su propia disputa política.

Céspedes ha gozado de una cercanía con el gobierno de Rodrigo Chaves durante lo más de tres años de la actual administración.

En agosto de 2024, durante una visita del Poder Ejecutivo a Matina, el mandatario elogió al alcalde por ser “inteligente” y “hábil”. En ese mismo evento, el socialcristiano denominó a Laura Fernández como la “madrina de Matina”.

El alcalde, en ese momento, sostuvo que las críticas en su contra buscan desacreditar la candidatura de su hijo, José Pablo Céspedes Arceyut, aspirante a diputado por el PUSC en Limón, y afirmó que los ataques hacia él no afectan el mérito propio de su hijo.

Por su parte, Soto confirmó que su molestia radica precisamente en esa postulación, al considerar que los partidos deben privilegiar la meritocracia y no la continuidad familiar en cargos públicos, postura que —según dijo— ha mantenido desde su salida del PUSC, al rechazar prácticas que favorezcan a parientes o círculos cercanos en puestos de elección popular.