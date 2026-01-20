Agenda ‘mínima’ y temas repetitivos destacan en planes de gobierno, revela estudio de la UNED

El estudio agrupó los partidos con planes más robustos, con enfoques sociales y los que están dirigidos a nichos específicos.

Los programas de gobierno de los 20 partidos que compiten en estas elecciones nacionales, reflejan patrones de coincidencia y temas repetitivos, según un estudio realizado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El análisis utilizó técnicas de estadística y herramientas de inteligencia artificial para determinar cómo se alinean o divergen las propuestas de los aspirantes a la Presidencia.

Greibin Villegas, uno de los investigadores que participó en el estudio, explicó que el informe consolida una herramienta comparativa para que la ciudadanía ejerza un voto informado y para que los tomadores de decisión “comprendan la dinámica real del sistema partidario”.

Para realizar ese análisis, el estudio determinó los cuatro clústeres que agrupan las programa de gobierno.

En el primero de estos se señala una “agenda mínima”, lo que significa que las propuestas son limitadas, los programas son cortos o discursivos, y con “escasa concreción en políticas públicas”.

En ese grupo destacan los programas del Partido Unidos Podemos, liderado por Natalia Díaz y el partido Unión Costarricense de Democrática de Boris Molina.

La segunda categoría incluye aquellos programas con agenda reducida, donde se clasificó aquellos que abordaron algunos temas clave como seguridad y orden institucional, pero omitieron áreas estratégica como educación, ambiente e innovación, “su enfoque es selectivo y orientado a mensajes simples”, indica el informe.

Los partidos que tienen esa condición son Alianza Costa Rica Primero de Douglas Caamaño y el Partido Integración Nacional de Luis Amador.

El tercer bloque se denominó como “generalista” el cual es definido por los investigadores como “el centro de gravedad programático” del sistema, e incluye partidos con planes más robustos que cubren todos los grandes ejes: seguridad, educación, salud, economía, infraestructura y gobernanza.

Ese segmento agrupó los partidos en tres sub bloques:

El primero reúne a los partidos que enfocaron sus propuestas en el estado social y enfoque progresivo, por lo que priorizan en sus planes los derechos, cohesión social y fortalecimiento del Estado desde esa materia.

Varios de los partidos presentan similitudes en sus propuestas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre esos partidos se encuentran Coalición Agenda Ciudadana (Claudia Dobles), Centro Democrático y Social (Ana Virginia Calzada), Frente Amplio (Ariel Robles) y Justicia Social Costarricense (Walter Hernández).

El segundo subgrupo es el que contiene a los partidos que privilegian la reforma del Estado y modernización, con énfasis en eficiencia, competitividad y digitalización.

Ahí se enlistó a Aquí Costa Rica Manda (Ronny Castillo), Esperanza Libertad (Marco Rodríguez) y Liberal Progresista (Eliécer Feinzaig).

El tercer sub-grupo tiene como enfoque el orden y desarrollo con énfasis en seguridad, estabilidad económica y gobernabilidad:.

En ese se sitúa a Pueblo Soberano de Laura Fernández, Avanza de José Aguilar, Nueva Generación de Fernando Zamora, Nueva República de Fabricio Alvarado, Liberación Nacional de Álvaro Ramos, Progreso Social Democrático de Luz Mary Alpízar y Unidad Social Cristiana de Juan Carlos Hidalgo.

En un último bloque se clasificó partidos de nicho, que según el documento, corresponden a agrupaciones con agendas reivindicativas o sectoriales, centradas en temas laborales, sindicales o específicos, “sin una propuesta integral de país”.

Aquí se sitúo al partido de la Clase Trabajadora liderado por David Hernández y Esperanza Nacional de Claudio Alpízar.

De acuerdo con la información de la UNED, el análisi utilizó una una matriz que contiene un conjunto amplio de temas nacionales, codificados de manera binaria para cada partido”, detalló la UNED.