Abril Gordienko da su postura sobre proyecto de armonización: ‘Abrir el mercado pareciera ser lo más correcto’

Sin revelar exactamente cual será su voto al proyecto de Armonización Eléctrica con el que se busca reformar el sistema eléctrico nacional, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, reveló su posición respecto a a la iniciativa que sería sometida a primer debate este martes.

Gordienko aseguró que aunque “no es un proyecto perfecto, está claro que el ICE no está volando”.

“La demanda no ha hecho sino crecer en los últimos años y esa es la tendencia y si queremos seguir trayendo inversión extranjera y queremos seguir electrificando nuestra flotilla de transporte público y la flotilla privada necesitamos fuentes de energía limpias, y también diversificadas porque el ICE no tiene la capacidad (...) abrir el mercado pareciera ser lo más correcto”, dijo.

La legisladora recalcó que la apertura ha resultado en “buenas experiencias” en otras áreas y aseguró que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no tiene los recursos para hacer las inversiones que se requieren.

“Lo que requerimos es tener electricidad confiable, segura, con optimización de costos y eso es lo que esperamos que este proyecto traiga”, concluyó la diputada.

De votar afirmativamente, Gordienko sería la única legisladora del llamado bloque opositor en apoyar la iniciativa, debido que el Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana, ya anunciaron su voto en contra.

Juan Carlos Hidalgo critica posición de PLN

El excandidato y líder del PUSC, fue más directo en relación a la posición de esa agrupación, al criticar la postura de Liberación, la cual calificó como “inconsistente e irresponsable” en medio de riesgos de una crisis energética.

“El texto que se votará mañana no cayó del cielo. Es un proyecto negociado durante casi cuatro años entre distintas fracciones, y buena parte de lo que consideramos aspectos problemáticos en el texto responden precisamente a condiciones impuestas por el PLN para permitir que avanzara”, afirmó a través de un mensaje divulgado en su cuenta de X.

Juan Carlos Hidalgo criticó la falta de claridad del PLN durante la campaña política respecto a su posición en el tema de la apertura del mercado eléctrico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hidalgo aseguró que después de condicionar el proyecto y participar en la negociación, el PLN “pretende romperlo y oponerse al texto que ellos mismos plantearon” y que lleva la firma de sus diputados.

“Una oposición responsable negocia, fija condiciones y honra los acuerdos alcanzados, especialmente en temas estratégicos para la competitividad y el futuro del país. Pero además, hay un problema de fondo: durante la campaña presidencial, el candidato del PLN evitó una y otra vez responder con claridad si estaba a favor o en contra de la apertura eléctrica”, agregó.

El excandidato aseguró que es necesaria la apertura y competencia “y dejar atrás monopolios que frenan la competitivdad”.

La iniciativa bajo el expediente 23.414, contempla una reforma al modelo energético actual, al crear un mercado eléctrico nacional donde entes públicos y privados podrían comprar y vender energía bajo reglas de competencia regulada.

Además redefine la función del ICE y crea un nuevo ente llamado Ecosen, que sería el encargado de coordinar la operación del sistema eléctrico nacional.