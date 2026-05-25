Política

Abril Gordienko da su postura sobre proyecto de armonización: ‘Abrir el mercado pareciera ser lo más correcto’

Juan Carlos Hidalgo, líder del PUSC también manifestó el apoyo de esa agrupación al proyecto que impulsa el oficialismo

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Imágenes del plenario de la Asamblea Legislativa durante la sesión solemne del 1 de mayo de 2026.
Gordienko dice que el proyecto requiere mejoras, pero apoya apertura de mercado. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.