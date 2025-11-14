Política

39 diputados aprueban reforma para aclarar normas sobre extradición de costarricenses

Se trata de un expediente que ajusta la ley a la nueva norma constitucional que permite extraditar costarricenses por casos de narcotráfico o terrorismo

Por Aarón Sequeira
Diputados en Plenario Legislativo
La propuesta de Pilar Cisneros busca armonizar la Ley de Extradición con la reforma constitucional que, este año, avaló la extradición de costarricenses imputados por narcotráfico internacional y terrorismo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







