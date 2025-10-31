Opinión

Marcela Rojas, estudiante de Periodismo: ‘La pesadilla cotidiana de las presas influirá en el voto de mucha gente’

¿Que qué quiero yo del próximo gobierno? Personas que entiendan lo que es estar atrapado en un bus en plena presa, en medio de un aguacero, con las ventanas cerradas y aguantando el bochorno

EscucharEscuchar
Por Marcela Rojas Hidalgo
Marcela Rojas Hidalgo es estudiante de Periodismo. Proyecto con universitarios En voz alta
Marcela Rojas Hidalgo: "Hernán Jiménez podría repetir una y otra vez el mismo chiste sobre el inmenso tiempo que toma salir de Alajuela, y no perdería actualidad". (Cortesía: Marcela Rojas/Cortesía: Marcela Rojas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcela Rojas HidalgoEn voz altapresascongestión vialelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.