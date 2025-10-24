Columnistas

El Acuerdo de Escazú, una deuda pendiente

El Acuerdo de Escazú no es un capricho. Es una herramienta que garantiza que las personas podamos acceder a la información ambiental, participar en las decisiones que afectan nuestros territorios y exigir justicia cuando se violan derechos

Por Keneduar Gerardo Herrera Herrera
Proyecto En voz alta, de Opinión. Universitarios hablan de la campaña y el próximo gobierno. Keneduar Gerardo Herrera Herrera, estudiante de Ciencias Políticas de la UCR
Keneduar Herrera: "Defender el Acuerdo de Escazú es defender nuestro derecho a un futuro digno, a una democracia que respire y a un país que no tema mirarse al espejo sin cinismo". (Cortesía: Keneduar Herrera /Cortesía: Keneduar Herrera)







En voz altaAcuerdo de Escazúelecciones 2026Keneduar Gerardo Herrera Herrera

