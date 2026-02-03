Opinión

Lecciones de una foto y un video: otra política es posible

En medio de la convulsa campaña electoral de enero, un abrazo entre adversarios y debates sin estridencia dejaron una lección incómoda para los discursos del odio

EscucharEscuchar
Por Fabrice Le Lous

Enero nos dejó dos imágenes dignas de memoria: una foto y un video. La foto, en realidad, son dos: la del ‘antidebate’ de TD Más y la del debate organizado por No Pasa Nada. El video, por su parte, lo registró la periodista de La Nación Lucía Astorga el sábado 31 de enero, a pocas horas de las elecciones presidenciales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AntidebateAriel RoblesJuan Carlos HidalgoClaudia DoblesÁlvaro Ramos
Fabrice Le Lous

Fabrice Le Lous

Periodista. Director de La Nación. Antes fue director de El Financiero de Costa Rica y editor en La Prensa de Nicaragua. También fue consultor para Latinoamérica de Solutions Journalism Network (SJN). Ha sido jurado de los premios internacionales de periodismo Gabo, Roche y GDA. Especializado en periodismo de soluciones, reportajes y análisis.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.