Política

El Debate de No Pasa Nada levantó hasta ‘espíritus chocarreros’: esto pasó en la singular mesa

El peculiar espacio tuvo de todo. Desde fantasmas de conflictos pasados, hombros en qué apoyarse hasta momentos que los hubiera firmado el mismo Chespirito

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Cristian Mora
Claudia Dobles (CAC), Eli Feinzaig (PLP), Ariel Robles (FA), José Aguilar Berrocal (Avanza), Álvaro Ramos (PLN) y Juan Carlos Hidalgo (PUSC) participan en el debate presidencial de No Pasa Nada.
Siete candidaturas a la presidencia participaron del debate de 'No pasa nada'. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Debate No Pasa NadaNo Pasa NadaElecciones 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.