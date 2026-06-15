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¿Tiene futuro la Antropología en Costa Rica? El debate que abrió el FEES

En el siglo XXI, las Ciencias Sociales deben salir de ese ‘ombliguismo’ académico debido al cual consideran que el rol del científico social es el que delimita la burbuja universitaria

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Por Bohián Pérez Stéfanov
Antropología, arqueología. Laboratorio arqueológico moderno: Dos científicos analizan el cráneo fósil, discuten el modelo tridimensional y la visualización de la cabeza humana extinta prehistórica que se muestra en la tableta digital y la pantalla de la computadora.
Foto ilustrativa de un laboratorio arqueológico moderno donde científicos analizan un cráneo fósil, discuten el modelo tridimensional que muestran sus pantallas. (Shutterstock/Foto)







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