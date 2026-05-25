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Responde el rector de UCR: ‘Sí, Costa Rica necesita más ingenieras e ingenieros. Pero también más antropólogos, filósofos y artistas’

La deslegitimación de la Antropología como ciencia, utilizada como ejemplo en el debate del FEES, refleja un preocupante retroceso en la concepción misma de universidad

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Por Carlos Araya Leandro
27/04/2023 San Pedro. Universidad de Costa Rica (UCR), Edificio de Estudios Generales.
"Cualquier intento de incidir externamente en la definición de la oferta académica vulnera el principio constitucional de la autonomía universitaria", sostiene el rector de la UCR. (Rafael Pacheco Granados)







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