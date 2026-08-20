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Subir el IVA a la canasta básica: cinco riesgos para la alimentación de los hogares

La propuesta de aumentar el IVA de la canasta básica de 1% a 13% debe analizarse no solo por su potencial recaudatorio, sino por sus posibles efectos en la seguridad alimentaria de los hogares

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Por Karen Chacón Araya
La alimentación no es un gasto más dentro del presupuesto de los hogares. Es una condición fundamental para la salud, el desarrollo físico y cognitivo de las personas. (Shutterstock/Shutterstock)







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