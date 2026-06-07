Foros

Salgamos con un domingo 7

Carmen Lyra se las trae con este cuento. Seguro ahorita lo prohíben por sonar muy comunista. Contémoslo hoy mismo en el almuerzo. Para luego, es tarde

EscucharEscuchar
Por Rodolfo González Ulloa
Brujas reunidas y felices, cuento Salir con un domingo 7, de Camen Lyra
Me llama la atención que las brujas le canten al tiempo, pero se queden pegadas a media semana, como si estuvieran incompletas. Me da una sensación de rutina, de un ciclo que nunca llega a la parte festiva: el fin de semana. (Generada con IA/Ilustración)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodolfo González UlloaLetra LibreSalur con un domingo 7Carmen Lyrarutinabrujas
Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa es periodista, escritor, historiador, cuentacuentos y docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito obras de teatro, radionovelas, relatos y novelas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.