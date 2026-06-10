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¿Por qué la Sugef no atiende reclamos por cobros indebidos o fraudes?

La protección de los ahorrantes y la protección del consumidor financiero son mandatos distintos

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Por Hazel Valverde Richmond y José Carlos Rojas Vargas
Concepto de protección de ahorrante, de los ahorros, salvavidas protege un cerro de monedas
La protección del ahorrante es intrínseca a la responsabilidad de supervisión prudencial que tiene la Sugef. (Shutterstock/Imagen)







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