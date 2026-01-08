Foros

Pensiones dignas: un tema país que se decide en las urnas

La responsabilidad ciudadana implica exigir a los partidos políticos y a quienes aspiran a cargos de elección popular propuestas serias, sostenibles y técnicamente responsables en materia de pensiones

Por Carlos Arias Alvarado
Logo de la Caja que administra el IVM. Una adulta mayor en la Avenida Central en San José.
Hablar de pensiones dignas es hablar de justicia social, de solidaridad intergeneracional y de visión de largo plazo. (Imagen hecha en Canva con fotos de José Cordero y Mayela López./Imagen hecha en Canva con fotos de José Cordero y Mayela López.)







