Foros

Nueva norma técnica sobre el aborto terapéutico: ¿compromiso político, moral o ético?

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica no está de acuerdo con la derogación de la Norma técnica sobre el aborto terapéutico y su sustitución por otra que pretende, más bien, satisfacer intereses particulares y electorales de algunos grupos

EscucharEscuchar
Por Aristides Baltodano A
En el primer semestre de 2024, ocho mujeres fallecieron durante el embarazo, parto o posparto. Fotografía: Shutterstock
Bastaría con que un médico emita un certificado en que detalle una situación que amenace la vida o la salud de una mujer gestante para que este procedimiento se lleve a cabo. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nueva norma técnica sobre el aborto terapéuticoAcademia Nacional de Medicina de Costa Ricaembarazoabortonorma técnica

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.