Vecina de Puerto Viejo: No somos el ‘cartel del Caribe Sur’

No son los pueblos del Caribe Sur los que están acusados; son individuos con nombres y apellidos que, como toda persona señalada en un sistema democrático, deberán enfrentar un proceso

Por Marcela Matarrita
El turismo es uno de los principales motores económicos de la zona del Caribe Sur. En la foto, playa Manzanillo. Crédito: Juan Fernando Lara







