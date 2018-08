El mito tiene “razones”. Ante los llamados al lenguaje “inclusivo”, estas “derivaciones” (Pareto) de neta raigambre ideológico-maniqueísta, el asunto de fondo no es, al fin de cuentas, lo que diga o no diga ninguna instancia oficial, sea la Real Academia Española (RAE) –pero hasta ella podría terminar cediendo a los poderosísimos cabildos de lo “políticamente correcto” en España– o los comisariatos estatales de lenguaje “inclusivo” (así en la UCR, Poder Judicial, etc.). Basta y sobra con no cerrar los ojos a cómo se usa el idioma español normalmente (cuando funcionarios no son obligados a otra cosa).