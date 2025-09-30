Foros

Luego de haber estado en redes sociales para existir, elijo ser inexistente

No me agrada la persona en que me convierto al pasar mi tiempo en redes sociales. Dejó de ser un espacio de diversión y entretenimiento para transformarse en uno de ansiedad, de búsqueda incesante de validación y relevancia, y de desgaste emocional gratuito

Por Monserrat Fallas Madrigal
Detox, desintoxicación de redes sociales, salirse de redes sociales, busca de paz mental, adiós a la ansiedad y a la búsqueda de validación, apagar el teléfono celular. Poner candado a las redes sociales
Este es mi nuevo manifiesto: “Frente a la disyuntiva entre la tranquilidad y la ansiedad; la invisibilidad y la falsa noción de relevancia; la profundidad y la nimiedad, elijo nuevamente ser inexistente”. (Shutterstock/Imagen)







