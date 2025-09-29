Columnistas

Atracones digitales: perder el tiempo y perder la vida

El usuario promedio pasa unas 2,5 horas al día deambulando en las redes sociales en modo ‘zombi’ y dedica menos de dos segundos por contenido. Este desplazamiento digital compulsivo induce una especie de apagón mental; la memoria se vuelve una nube rala de trivialidades

Por Luis Diego Herrera-Amighetti
Adicción a las redes sociales, dependencia del celular
Este modo de estimulación de las redes sociales tiene graves costos cognitivos, porque debilita la atención, desensibiliza la percepción y perturba la memoria. (Shutterstock/Imagen)







